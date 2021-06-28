В каких городах новостройки могут подешеветь

Цены на новостройки по итогам первого полугодия 2021 года выросли во всех 70 городах с населением более 300 тысяч человек, сообщает портал "Мир квартир". Средняя цена квадратного метра увеличилась с начала года на 12,6% - до 79 613 рублей.

Беспрецедентным ростом цены квадратного метра отметился город Сочи - новостройки подорожали за полгода на 37,9%. "После того как власти города объявили мораторий на строительство, вступающий в силу 1 июля, для разработки нового генплана, стало понятно, что рынок новостроек Сочи ждет жесточайший дефицит. Застройщики сообразили, что, какие бы они цены ни выставили, покупатели все сметут. И оказались правы: в отделы продаж выстроились очереди, и цены поднимают даже на забронированные квартиры", - рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

Очень высокий рост цен также в Калининграде (+20,2%), Омске (+19,1%), Симферополе (+18,6%), Саратове (+17,7%), Краснодаре (+17,5%), Севастополе (+17,3%), Самаре (+17,1%), Твери (+17%) и Курске (+16,7%).

Наименьший рост отмечен в Нижнем Тагиле (+2,8%), Уфе (+3,1%), Мурманске (+3,5%), Якутске (+3,8%), Екатеринбурге (+5%), Кирове (+5,2%), Перми (+6,1%), Новокузнецке (+6,3%), Сургуте (+7,1%) и Махачкале (+7,3%).

В Москве за 6 месяцев цены выросли на 11,8%, в Московской области на 16%, в Санкт-Петербурге на 13,1%, в Ленинградской области на 14,5%.

За год, с июня 2020 года по июнь 2021, средний ценник увеличился на 26,7%.

"Наиболее интенсивный рост мы наблюдали в июне - последнем месяце перед ограничением льготной ипотеки. Таких темпов подорожания не было еще никогда! Те покупатели, что "вскочили в последний вагон" ипотеки с господдержкой, вынуждены были покупать квартиры по самой высокой цене, - констатирует Павел Луценко. - После 1 июля в самых дорогих городах, прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге, спрос на недвижимость пойдет вниз, и часть застройщиков, возможно, должна будет "охладить" свои ценники. Однако в тех городах, где средняя стоимость жилья не достигает 4 миллионов рублей, для рынка мало что меняется: ипотека на 3 миллиона под 7% по-прежнему дает хорошие возможности для покупателей. Там застройщики будут снижать цены только на дорогие лоты".