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28.06.2021 12:08
Рубрика: Происшествия

В Ростове завели дело на прокат электросамокатов из-за сбитого ребенка

Текст: Наталья Коротченко

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении компании, предоставляющей услуги проката электросамокатов после того, как один из арендаторов сбил двухлетнего ребенка.

Фото: iStock
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Как сообщает СК РФ, дело возбуждено по факту предоставления услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья.

Согласно сообщению, инцидент произошел 23 июня. Взяв напрокат самокат, 28-летний ростовчанин на значительной скорости на улице Пушкинская наехал на двухлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с ушибами головы и ссадинами лица.

Виновник происшествия скрылся с места. В настоящее время его личность установлена, мужчину допросили и изъяли самокат. Также допрошены родители пострадавшего ребенка и представитель фирмы по прокату самокатов. По данным следствия, компании следовало обеспечивать безопасность потребителей и окружающих лиц на всех этапах оказания услуг.

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