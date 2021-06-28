В Ростове завели дело на прокат электросамокатов из-за сбитого ребенка

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении компании, предоставляющей услуги проката электросамокатов после того, как один из арендаторов сбил двухлетнего ребенка.

Как сообщает СК РФ, дело возбуждено по факту предоставления услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья.

Согласно сообщению, инцидент произошел 23 июня. Взяв напрокат самокат, 28-летний ростовчанин на значительной скорости на улице Пушкинская наехал на двухлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с ушибами головы и ссадинами лица.

Виновник происшествия скрылся с места. В настоящее время его личность установлена, мужчину допросили и изъяли самокат. Также допрошены родители пострадавшего ребенка и представитель фирмы по прокату самокатов. По данным следствия, компании следовало обеспечивать безопасность потребителей и окружающих лиц на всех этапах оказания услуг.