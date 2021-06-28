В Сочи дефицит вакцины от COVID-19 пообещали устранить в ближайшее время

Большой спрос спровоцировал локальный дефицит вакцины от коронавирусной инфекции в некоторых поликлиниках, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале и заверил, что сегодня сертифицированные препараты поступят в достаточном количестве.

"Прививочная кампания на курорте идет ускоренными темпами, - написал он. - Сейчас в Сочи привились более 61 тысячи человек, это порядка 25 процентов от общего населения города, которому необходимо вакцинироваться. В первую очередь вакцинируются специалисты предприятий, чья работа связана с людьми - работники транспорта, санаторно-курортной и социальной сфер, сотрудники образовательных организаций".

Накануне в соцсетях жители жаловались, что в одном из торговых центров Центрального района Сочи выстроилась огромная очередь из желающих привиться, однако примерно половине из них вакцины не хватило.

Напомним, на прошлой неделе в Сочи открылось еще 10 дополнительных прививочных пунктов. Сейчас их насчитывается 26, в том числе есть мобильные комплексы, которые по заявкам направляют на предприятия и в отдаленные населенные пункты.