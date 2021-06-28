В Сочи местная жительница сорвалась со скалы во время селфи

В Сочи 26-летняя местная жительница, отдыхая с друзьями на водопаде и решив сфотографироваться, поскользнулась и сорвалась со скального уступа.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, инцидент произошел 26 июня в районе водопада второго притока реки Кутарка.

По словам очевидца, звонившего спасателям, девушка упала с высоты нескольких метров со скальной полки водопада. Возможно, в результате падения она получила травму позвоночника.

Медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего спасатели на носилках эвакуировали ее по лесной тропе к карете скорой помощи.