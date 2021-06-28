За сутки в России подтверждено 21 650 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России выявлено 21 650 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 7246
- 2 Московская область 2722
- 3 Санкт-Петербург 1335
- 4 Нижегородская область 332
- 5 Республика Бурятия 309
- 6 Брянская область 303
- 7 Республика Крым 276
- 8 Свердловская область 266
- 9 Забайкальский край 265
- 10 Воронежская область 253
- 11 Смоленская область 231
- 12 Архангельская область 214
- 13 Ростовская область 213
- 14 Красноярский край 211
- 15 Республика Коми 210
- 16 Омская область 210
- 17 Пермский край 206
- 18 Оренбургская область 204
- 19 Иркутская область 204
- 20 Хабаровский край 200
- 21 Тверская область 197
- 22 Владимирская область 197
- 23 Самарская область 190
- 24 Алтайский край 178
- 25 Ленинградская область 173
- 26 Республика Карелия 169
- 27 Мурманская область 169
- 28 Краснодарский край 167
- 29 Калининградская область 162
- 30 Кемеровская область 162
- 31 Челябинская область 160
- 32 Новосибирская область 156
- 33 Тульская область 150
- 34 Волгоградская область 143
- 35 Приморский край 141
- 36 Астраханская область 134
- 37 Тюменская область 134
- 38 Саратовская область 134
- 39 Республика Башкортостан 133
- 40 Ставропольский край 128
- 41 Республика Дагестан 128
- 42 Ханты-Мансийский автономный округ 118
- 43 Ульяновская область 117
- 44 Кировская область 117
- 45 Севастополь 116
- 46 Республика Хакасия 116
- 47 Ярославская область 116
- 48 Пензенская область 116
- 49 Псковская область 113
- 50 Курская область 110
- 51 Республика Тыва 106
- 52 Вологодская область 101
- 53 Костромская область 96
- 54 Орловская область 90
- 55 Удмуртская Республика 90
- 56 Амурская область 85
- 57 Республика Саха (Якутия) 84
- 58 Рязанская область 82
- 59 Белгородская область 78
- 60 Ивановская область 77
- 61 Сахалинская область 76
- 62 Тамбовская область 76
- 63 Липецкая область 76
- 64 Калужская область 74
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 63
- 66 Томская область 57
- 67 Республика Чувашия 55
- 68 Новгородская область 54
- 69 Республика Калмыкия 51
- 70 Курганская область 49
- 71 Республика Мордовия 46
- 72 Республика Алтай 42
- 73 Камчатский край 39
- 74 Республика Татарстан 39
- 75 Республика Марий Эл 35
- 76 Чеченская Республика 35
- 77 Кабардино-Балкарская Республика 32
- 78 Республика Ингушетия 23
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 22
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 18
- 81 Республика Адыгея 15
- 82 Еврейская автономная область 13
- 83 Магаданская область 12
- 84 Чукотский автономный округ 3
- 85 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 5 472 941 случай (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,1%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,11%
- 3. Кабардино-Балкарская Республика 0,13%
За последние сутки подтверждено 611 смертей:
- Москва 124
- Санкт-Петербург 110
- Республика Бурятия 23
- Нижегородская область 22
- Московская область 20
- Иркутская область 19
- Свердловская область 17
- Пензенская область 15
- Краснодарский край 14
- Брянская область 12
- Самарская область 12
- Ульяновская область 11
- Воронежская область 10
- Ленинградская область 10
- Саратовская область 9
- Новосибирская область 9
- Пермский край 8
- Волгоградская область 7
- Алтайский край 7
- Красноярский край 7
- Липецкая область 6
- Тульская область 6
- Республика Крым 6
- Ставропольский край 6
- Тюменская область 6
- Ивановская область 5
- Мурманская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Челябинская область 5
- Хабаровский край 5
- Курская область 4
- Рязанская область 4
- Ярославская область 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Кемеровская область 4
- Омская область 4
- Орловская область 3
- Смоленская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Республика Адыгея 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Оренбургская область 3
- Республика Тыва 3
- Приморский край 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Тверская область 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
За весь период по России умерло 133 893 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 626 человек:
- Москва 4433
- Московская область 1813
- Санкт-Петербург 1304
- Воронежская область 249
- Архангельская область 211
- Свердловская область 210
- Омская область 202
- Владимирская область 191
- Самарская область 181
- Нижегородская область 172
- Калининградская область 148
- Брянская область 141
- Тюменская область 129
- Республика Хакасия 124
- Саратовская область 122
- Кемеровская область 116
- Кировская область 108
- Челябинская область 106
- Республика Бурятия 105
- Красноярский край 102
- Курская область 101
- Ульяновская область 101
- Орловская область 84
- Хабаровский край 83
- Оренбургская область 81
- Рязанская область 75
- Республика Дагестан 73
- Забайкальский край 70
- Республика Карелия 69
- Ленинградская область 69
- Калужская область 68
- Республика Коми 65
- Смоленская область 62
- Астраханская область 62
- Тульская область 60
- Новосибирская область 59
- Ростовская область 57
- Волгоградская область 54
- Ярославская область 53
- Краснодарский край 51
- Пермский край 51
- Амурская область 51
- Новгородская область 49
- Томская область 49
- Ставропольский край 48
- Ивановская область 46
- Республика Чувашия 46
- Сахалинская область 46
- Курганская область 44
- Республика Мордовия 41
- Удмуртская Республика 41
- Мурманская область 40
- Республика Тыва 39
- Липецкая область 34
- Республика Башкортостан 34
- Белгородская область 32
- Тамбовская область 28
- Республика Калмыкия 27
- Республика Крым 27
- Республика Марий Эл 27
- Приморский край 24
- Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- Иркутская область 22
- Ханты-Мансийский автономный округ 21
- Вологодская область 20
- Пензенская область 18
- Тверская область 17
- Кабардино-Балкарская Республика 15
- Алтайский край 14
- Псковская область 11
- Костромская область 9
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Республика Адыгея 8
- Республика Алтай 8
- Камчатский край 7
- Магаданская область 7
- Республика Ингушетия 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Чеченская Республика 6
- Севастополь 5
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 969 340.