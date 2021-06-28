За сутки в России подтверждено 21 650 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России выявлено 21 650 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7246

2 Московская область 2722

3 Санкт-Петербург 1335

4 Нижегородская область 332

5 Республика Бурятия 309

6 Брянская область 303

7 Республика Крым 276

8 Свердловская область 266

9 Забайкальский край 265

10 Воронежская область 253

11 Смоленская область 231

12 Архангельская область 214

13 Ростовская область 213

14 Красноярский край 211

15 Республика Коми 210

16 Омская область 210

17 Пермский край 206

18 Оренбургская область 204

19 Иркутская область 204

20 Хабаровский край 200

21 Тверская область 197

22 Владимирская область 197

23 Самарская область 190

24 Алтайский край 178

25 Ленинградская область 173

26 Республика Карелия 169

27 Мурманская область 169

28 Краснодарский край 167

29 Калининградская область 162

30 Кемеровская область 162

31 Челябинская область 160

32 Новосибирская область 156

33 Тульская область 150

34 Волгоградская область 143

35 Приморский край 141

36 Астраханская область 134

37 Тюменская область 134

38 Саратовская область 134

39 Республика Башкортостан 133

40 Ставропольский край 128

41 Республика Дагестан 128

42 Ханты-Мансийский автономный округ 118

43 Ульяновская область 117

44 Кировская область 117

45 Севастополь 116

46 Республика Хакасия 116

47 Ярославская область 116

48 Пензенская область 116

49 Псковская область 113

50 Курская область 110

51 Республика Тыва 106

52 Вологодская область 101

53 Костромская область 96

54 Орловская область 90

55 Удмуртская Республика 90

56 Амурская область 85

57 Республика Саха (Якутия) 84

58 Рязанская область 82

59 Белгородская область 78

60 Ивановская область 77

61 Сахалинская область 76

62 Тамбовская область 76

63 Липецкая область 76

64 Калужская область 74

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 63

66 Томская область 57

67 Республика Чувашия 55

68 Новгородская область 54

69 Республика Калмыкия 51

70 Курганская область 49

71 Республика Мордовия 46

72 Республика Алтай 42

73 Камчатский край 39

74 Республика Татарстан 39

75 Республика Марий Эл 35

76 Чеченская Республика 35

77 Кабардино-Балкарская Республика 32

78 Республика Ингушетия 23

79 Карачаево-Черкесская Республика 22

80 Республика Северная Осетия-Алания 18

81 Республика Адыгея 15

82 Еврейская автономная область 13

83 Магаданская область 12

84 Чукотский автономный округ 3

85 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 5 472 941 случай (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,1%

2. Карачаево-Черкесская Республика 0,11%

3. Кабардино-Балкарская Республика 0,13% За последние сутки подтверждено 611 смертей: Москва 124

Санкт-Петербург 110

Республика Бурятия 23

Нижегородская область 22

Московская область 20

Иркутская область 19

Свердловская область 17

Пензенская область 15

Краснодарский край 14

Брянская область 12

Самарская область 12

Ульяновская область 11

Воронежская область 10

Ленинградская область 10

Саратовская область 9

Новосибирская область 9

Пермский край 8

Волгоградская область 7

Алтайский край 7

Красноярский край 7

Липецкая область 6

Тульская область 6

Республика Крым 6

Ставропольский край 6

Тюменская область 6

Ивановская область 5

Мурманская область 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Челябинская область 5

Хабаровский край 5

Курская область 4

Рязанская область 4

Ярославская область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Республика Башкортостан 4

Кемеровская область 4

Омская область 4

Орловская область 3

Смоленская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Республика Адыгея 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Оренбургская область 3

Республика Тыва 3

Приморский край 3

Белгородская область 2

Тамбовская область 2

Ненецкий автономный округ 2

Республика Калмыкия 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Тверская область 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1 За весь период по России умерло 133 893 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 626 человек: Москва 4433

Московская область 1813

Санкт-Петербург 1304

Воронежская область 249

Архангельская область 211

Свердловская область 210

Омская область 202

Владимирская область 191

Самарская область 181

Нижегородская область 172

Калининградская область 148

Брянская область 141

Тюменская область 129

Республика Хакасия 124

Саратовская область 122

Кемеровская область 116

Кировская область 108

Челябинская область 106

Республика Бурятия 105

Красноярский край 102

Курская область 101

Ульяновская область 101

Орловская область 84

Хабаровский край 83

Оренбургская область 81

Рязанская область 75

Республика Дагестан 73

Забайкальский край 70

Республика Карелия 69

Ленинградская область 69

Калужская область 68

Республика Коми 65

Смоленская область 62

Астраханская область 62

Тульская область 60

Новосибирская область 59

Ростовская область 57

Волгоградская область 54

Ярославская область 53

Краснодарский край 51

Пермский край 51

Амурская область 51

Новгородская область 49

Томская область 49

Ставропольский край 48

Ивановская область 46

Республика Чувашия 46

Сахалинская область 46

Курганская область 44

Республика Мордовия 41

Удмуртская Республика 41

Мурманская область 40

Республика Тыва 39

Липецкая область 34

Республика Башкортостан 34

Белгородская область 32

Тамбовская область 28

Республика Калмыкия 27

Республика Крым 27

Республика Марий Эл 27

Приморский край 24

Ямало-Ненецкий автономный округ 23

Иркутская область 22

Ханты-Мансийский автономный округ 21

Вологодская область 20

Пензенская область 18

Тверская область 17

Кабардино-Балкарская Республика 15

Алтайский край 14

Псковская область 11

Костромская область 9

Республика Северная Осетия - Алания 9

Республика Адыгея 8

Республика Алтай 8

Камчатский край 7

Магаданская область 7

Республика Ингушетия 6

Карачаево-Черкесская Республика 6

Чеченская Республика 6

Севастополь 5

Ненецкий автономный округ 2

Республика Саха (Якутия) 2

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 969 340.