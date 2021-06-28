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28.06.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 650 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России выявлено 21 650 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 7246
  • 2 Московская область 2722
  • 3 Санкт-Петербург 1335
  • 4 Нижегородская область 332
  • 5 Республика Бурятия 309
  • 6 Брянская область 303
  • 7 Республика Крым 276
  • 8 Свердловская область 266
  • 9 Забайкальский край 265
  • 10 Воронежская область 253
  • 11 Смоленская область 231
  • 12 Архангельская область 214
  • 13 Ростовская область 213
  • 14 Красноярский край 211
  • 15 Республика Коми 210
  • 16 Омская область 210
  • 17 Пермский край 206
  • 18 Оренбургская область 204
  • 19 Иркутская область 204
  • 20 Хабаровский край 200
  • 21 Тверская область 197
  • 22 Владимирская область 197
  • 23 Самарская область 190
  • 24 Алтайский край 178
  • 25 Ленинградская область 173
  • 26 Республика Карелия 169
  • 27 Мурманская область 169
  • 28 Краснодарский край 167
  • 29 Калининградская область 162
  • 30 Кемеровская область 162
  • 31 Челябинская область 160
  • 32 Новосибирская область 156
  • 33 Тульская область 150
  • 34 Волгоградская область 143
  • 35 Приморский край 141
  • 36 Астраханская область 134
  • 37 Тюменская область 134
  • 38 Саратовская область 134
  • 39 Республика Башкортостан 133
  • 40 Ставропольский край 128
  • 41 Республика Дагестан 128
  • 42 Ханты-Мансийский автономный округ 118
  • 43 Ульяновская область 117
  • 44 Кировская область 117
  • 45 Севастополь 116
  • 46 Республика Хакасия 116
  • 47 Ярославская область 116
  • 48 Пензенская область 116
  • 49 Псковская область 113
  • 50 Курская область 110
  • 51 Республика Тыва 106
  • 52 Вологодская область 101
  • 53 Костромская область 96
  • 54 Орловская область 90
  • 55 Удмуртская Республика 90
  • 56 Амурская область 85
  • 57 Республика Саха (Якутия) 84
  • 58 Рязанская область 82
  • 59 Белгородская область 78
  • 60 Ивановская область 77
  • 61 Сахалинская область 76
  • 62 Тамбовская область 76
  • 63 Липецкая область 76
  • 64 Калужская область 74
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 63
  • 66 Томская область 57
  • 67 Республика Чувашия 55
  • 68 Новгородская область 54
  • 69 Республика Калмыкия 51
  • 70 Курганская область 49
  • 71 Республика Мордовия 46
  • 72 Республика Алтай 42
  • 73 Камчатский край 39
  • 74 Республика Татарстан 39
  • 75 Республика Марий Эл 35
  • 76 Чеченская Республика 35
  • 77 Кабардино-Балкарская Республика 32
  • 78 Республика Ингушетия 23
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 22
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 18
  • 81 Республика Адыгея 15
  • 82 Еврейская автономная область 13
  • 83 Магаданская область 12
  • 84 Чукотский автономный округ 3
  • 85 Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 5 472 941 случай (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,1%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,11%
  • 3. Кабардино-Балкарская Республика 0,13%
За последние сутки подтверждено 611 смертей:
  • Москва 124
  • Санкт-Петербург 110
  • Республика Бурятия 23
  • Нижегородская область 22
  • Московская область 20
  • Иркутская область 19
  • Свердловская область 17
  • Пензенская область 15
  • Краснодарский край 14
  • Брянская область 12
  • Самарская область 12
  • Ульяновская область 11
  • Воронежская область 10
  • Ленинградская область 10
  • Саратовская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Пермский край 8
  • Волгоградская область 7
  • Алтайский край 7
  • Красноярский край 7
  • Липецкая область 6
  • Тульская область 6
  • Республика Крым 6
  • Ставропольский край 6
  • Тюменская область 6
  • Ивановская область 5
  • Мурманская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Челябинская область 5
  • Хабаровский край 5
  • Курская область 4
  • Рязанская область 4
  • Ярославская область 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Кемеровская область 4
  • Омская область 4
  • Орловская область 3
  • Смоленская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Оренбургская область 3
  • Республика Тыва 3
  • Приморский край 3
  • Белгородская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Тверская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1

За весь период по России умерло 133 893 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 626 человек:
  • Москва 4433
  • Московская область 1813
  • Санкт-Петербург 1304
  • Воронежская область 249
  • Архангельская область 211
  • Свердловская область 210
  • Омская область 202
  • Владимирская область 191
  • Самарская область 181
  • Нижегородская область 172
  • Калининградская область 148
  • Брянская область 141
  • Тюменская область 129
  • Республика Хакасия 124
  • Саратовская область 122
  • Кемеровская область 116
  • Кировская область 108
  • Челябинская область 106
  • Республика Бурятия 105
  • Красноярский край 102
  • Курская область 101
  • Ульяновская область 101
  • Орловская область 84
  • Хабаровский край 83
  • Оренбургская область 81
  • Рязанская область 75
  • Республика Дагестан 73
  • Забайкальский край 70
  • Республика Карелия 69
  • Ленинградская область 69
  • Калужская область 68
  • Республика Коми 65
  • Смоленская область 62
  • Астраханская область 62
  • Тульская область 60
  • Новосибирская область 59
  • Ростовская область 57
  • Волгоградская область 54
  • Ярославская область 53
  • Краснодарский край 51
  • Пермский край 51
  • Амурская область 51
  • Новгородская область 49
  • Томская область 49
  • Ставропольский край 48
  • Ивановская область 46
  • Республика Чувашия 46
  • Сахалинская область 46
  • Курганская область 44
  • Республика Мордовия 41
  • Удмуртская Республика 41
  • Мурманская область 40
  • Республика Тыва 39
  • Липецкая область 34
  • Республика Башкортостан 34
  • Белгородская область 32
  • Тамбовская область 28
  • Республика Калмыкия 27
  • Республика Крым 27
  • Республика Марий Эл 27
  • Приморский край 24
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • Иркутская область 22
  • Ханты-Мансийский автономный округ 21
  • Вологодская область 20
  • Пензенская область 18
  • Тверская область 17
  • Кабардино-Балкарская Республика 15
  • Алтайский край 14
  • Псковская область 11
  • Костромская область 9
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Республика Адыгея 8
  • Республика Алтай 8
  • Камчатский край 7
  • Магаданская область 7
  • Республика Ингушетия 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Чеченская Республика 6
  • Севастополь 5
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 969 340.

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