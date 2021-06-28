Жителя Севастополя задержали за подготовку подрыва моста

Правоохранители задержали в Севастополе 22-летнего местного жителя, который подозревается в подготовке взрывчатки для дальнейшего подрыва железнодорожного моста. Об этом со ссылкой на источник сообщил "Интерфакс".

Задержанный севастополец - химик и приверженец анархистских взглядов. При обыске у него изъяли три различных взрывчатых вещества общей массой более 100 граммов и порох. По словам источника, молодой человек разработал план взрыва моста через реку Черная в Инкермане. Реализовать теракт он планировал в сентябре 2021 года.

Севастополец находится под подпиской о невыезде, в отношении него проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело в связи с подготовкой теракта (статьи 30, 205 УК РФ).