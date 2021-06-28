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28.06.2021 10:34
Рубрика: Культура

Фото: Спектакль уральских танцовщиков прошел сразу на двух континентах

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Екатеринбургский театр "Провинциальные танцы", который может похвастаться всемирной известностью и восемью "Золотыми масками", завершил свой 31-й сезон международной премьерой спектакля "Синяя борода", которая прошла параллельно в реальном и виртуальном пространствах, да еще и одновременно на двух континентах.

Впервые в истории "Провинциалов" один из танцовщиков, американец Чарльз Слендер-Уайт свою партию коварного женолюбивого злодея танцевал из Сан-Франциско онлайн, в режиме реального времени взаимодействуя с танцовщиками театра по видеосвязи. А зрители в Екатеринбурге видели его на большом экране, установленном на сцене.

Фото: Предоставлено Тобольским драматическим театром имени Ершова
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Эти сложности - не просто дань вынужденной моде на всевозможный онлайн, это "предлагаемые обстоятельства", прожитые, осмысленные и превращенные хореографом Татьяной Багановой в концептуальные образы. Обстоятельства всем известны: вынужденно закрытые границы, оборванные связи, несостоявшиеся проекты. Вот и этот спектакль вполне мог не состояться. Баганова и "Провинциальные танцы" на протяжении многих лет сотрудничают с American Dance Festival (ADF) - это знаменитый ежегодный летний фестиваль современного танца и образовательная программа, существующие с 1948 года. "Синяя борода" также был поставлен по заказу ADF, но танцовщики двух континентов встретиться вживую не смогли. И тогда американские коллеги предложили Багановой необычный экспериментальный формат.

- Я сомневались, - признается Татьяна. - Танец - это телесное общение, как он возможен на расстоянии? Когда мы трогаем друг друга, обнимаем, мы чувствуем, насколько искренен этот физический контакт. А когда телесная связь разрывается, мы можем только визуально воспринимать действия и слова другого человека, и в этом может не быть окончательной правды. И стал вырисовываться спектакль о тайне, о границах и ключах, о доверии и провокации.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Впрочем, как обычно, хореография Багановой в воплощении ее феноменально подготовленных танцовщиков не дает возможности однозначных трактовок, а лишь повод для поиска смыслов. Чего стоит, например, задумка с собственно бородой, которая существует вполне себе отдельно от хозяина одновременно в Сан-Франциско и в Екатеринбурге, живет своей жизнью, вступает в контакт с персонажами, едва не задушив своими кольцами злодея. А так посмотреть - просто пара десятков метров синего гофрированного шланга. Обманчива и музыка, по словам композитора Рио Вольты, она получилась, как сама жизнь: с одной стороны, мягкая и спокойная, с другой - жесткая и брутальная.

Одним словом, эксперимент завершился вполне успешно. И хотя в условиях, когда хореограф и танцовщики находятся в Екатеринбурге, художник по свету - в Нижнем Новгороде, сценограф - на Кипре, композитор в Швейцарии, а исполнитель одной из ролей в США, работать было непросто, тем не менее, Татьяна Баганова пообещала, что "продолжение следует".

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