Курганских руководителей призвали перевести часть работников на удаленку

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией оперативный штаб в Курганской области порекомендовал работодателям перевести с 29 июня не менее 20 процентов сотрудников на дистанционный режим работы, а при ухудшении ситуации увеличить это количество до трети.

Кроме того, чтобы не создавать скопления людей в общественном транспорте, на крупных предприятиях предложено ввести дифференцированный график начала рабочего дня.

Также решено не устраивать запланированные ранее крупные мероприятия: гастрономический фестиваль "День сырка", "Шоу каскадеров" и окружную выставку-демонстрацию "День Уральского поля 2021 года" 15 июля. Разрешили только провести с 3 по 4 июля соревнования по автомобильному кроссу в деревне Заборская Притобольного района без участия зрителей с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

По данным на 28 июня, в регионе за сутки лабораторно подтверждено 53 новых случая COVID-19, тогда как днем раньше их было 49, а 7 июня - 29. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 22357 случаев коронавирусной инфекции.