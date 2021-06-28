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28.06.2021 15:46
Рубрика: Общество

Регионам Урала пообещали аномальную жару

Текст: Татьяна Воробьева

Синоптики сообщили об аномальной жаре сразу в нескольких регионах.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Биолог оценил влияние жаркой погоды на коронавирус

По данным уральского Гидрометцентра, с понедельника и по второе июля в большинстве районов Пермского края, а со вторника по третье июля в Свердловской, Курганской и Челябинской областях среднесуточные температуры превысят климатическую норму на семь и более градусов.

"Сильная жара с максимальной температурой в Свердловской области 36-37 градусов, в Курганской и Челябинской областях 36-39 градусов", - говорится в сообщении ведомства.

Как следствие, сохранится и высокая пожарная опасность. В главке МЧС Среднего Урала напомнили: в регионе с 30 апреля действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. Спасатели советуют отказаться от вылазок в лес и просят сообщать в экстренные службы о ЧП, даже если горит всего лишь сухая трава вдоль трассы.

Между тем

Тех, кто решил в это время сделать прививку против коронавирусной инфекции, врачи информируют: жаркая погода не влияет ни на переносимость вакцин, ни на формирование иммунитета, а также не увеличивает иммунную нагрузку на организм.

На курортах Кубани можно отдыхать с прививкой иностранными вакцинами

Пресс-служба мэрии Екатеринбурга дает несколько советов со ссылкой на специалистов. Так, перед прививкой медики рекомендуют немного посидеть в прохладном помещении - буквально пять минут. После вакцинации лучше не выходить на солнце в течение 30-60 минут (это провоцирует выброс гистамина и может вызвать аллергическую реакцию).

"Вообще, от длительного пребывания на солнце следует воздержаться примерно в течение месяца: три недели после первой прививки и две - после второй, пока происходит выработка антител. Поэтому тем, кто собрался ехать на море или на дачу, по возможности надо прививаться заранее", - резюмируют эксперты.

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