Тюменцу потребовалась помощь хирургов после попытки убрать морщины

Помощь челюстно-лицевых хирургов потребовалась молодому мужчине после неудачной косметологической процедуры: он хотел избавиться от мимических морщин на лбу и согласился на инъекционное введению филлера на основе гиалуроновой кислоты.

Как пояснила Анна Утукина, врач ОКБ №2, опасность такой процедуры в том, что препарат может сдавить сосуд, либо попасть в него и вызвать эмболизацию (закупорку). Как следствие - нарушение кровообращения и гибель клеток кожи. Такое осложнение видно практически сразу после введения препарата, а значит его воздействие можно свести к минимуму

"Помимо отека и некроза у пациента было выявлено присоединение вторичной инфекции - на коже появились гнойничковые высыпания. С помощью разреза под участком некроза мы вывели остатки филлера, избавив сосуд от сдавливания", - рассказала челюстно-лицевой хирург.

Мужчине провели антибактериальную терапию и местное лечение. Кожу вокруг поврежденного участка удалось сохранить, а размер дефекта уменьшить до сантиметра в диаметре (в будущем его можно отшлифовать лазером и убрать совсем).

Специалисты напоминают: красота это не только (и не столько) косметологические процедуры, но, в первую очередь, последствие здорового образа жизни и внимательного отношения к своему здоровью.