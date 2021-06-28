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28.06.2021 09:31
Рубрика: Культура

В Тобольске поставили киноспектакль про декабристов

Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Фото: Предоставлено Тобольским драматическим театром имени Ершова Фото: Предоставлено Тобольским драматическим театром имени Ершова
Фото: Предоставлено Тобольским драматическим театром имени Ершова

Накануне празднования 434-летия Тобольска и в 195-ю годовщину восстания декабристов местный драматический театр, носящий имя Петра Ершова, подарил горожанам премьеру "Меж юношей безумных…". Это историческая хроника о декабристах-изгнанниках от заслуженного артиста России, режиссера Станислава Губанищева и художницы Ольги Трофимовой. Сделана постановка на грант областного правительства.

Фото: Пресс-служба Иркусткого музыкального театра им. Н.М. Загурского
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- Мы впервые решились на проект в виде киноспектакля, - рассказала руководитель художественно-административного отдела Тобольского драмтеатра Ольга Пономарева. - Частично действо происходит на сцене, как в обычном спектакле, а частично - на экране, для чего заранее отсняли и смонтировали материал прямо в театре, как заправские киношники.

Новая работа тобольской труппы - про встречу в Москве после амнистии декабриста Петра Свистунова с писателем Львом Толстым, который ищет материал для будущего романа. Они сошлись на балу золотой молодежи в доме богатого купца. Бал - это то, что происходит на сцене. А воспоминания Свистунова о ссылке в Тобольске - черно-белая кинохроника, которая напоминает про Фонвизина, Семенова, Анненкова, Кюхельбекера и их жен. Ни один из отправленных в ссылку "юношей безумных", кроме Свистунова, не появляется перед зрителями в живом образе, тем не менее, именно эта линия оказывается сильнее, убедительнее. Ты понимаешь: за вихрем грандиозных исторических событий стояли самые обычные люди, которые мечтали, отчаивались, любили, ошибались, боролись и искали.

Добавим, что киноспектакль - проект, который делался сообща несколькими учреждениями. Большую помощь в подборе исторического материала постановщикам оказал Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, а на съемки согласились студенты отделения искусств и культуры Тобольского многопрофильного техникума.

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