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28.06.2021 08:58
Рубрика: Экономика

Жители каких регионов России быстрее всех накопят на квартиру

Текст: Екатерина Призова
Названы регионы с самым доступным жильем. С учетом доходов и стоимости квадратного метра на среднестатистическую квартиру быстрее всего накопят жители Ямала, Магаданской области и Ненецкого автономного округа: на это у них уйдет менее трех лет, говорят данные исследования РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По условиям составления рейтинга в семье, желающей приобрести недвижимость за наличные, есть один ребенок. При этом родители получают среднюю по региону зарплату и копят на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Цены взяты на начало 2021 года.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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На фоне 2020 года (пандемии COVID-19 и льготной ипотеки) цены на рынке поднялись, и доступность жилья снизилась. "В среднем по стране для покупки типовой квартиры в первом квартале 2021 года нужно копить минимум 4,7 года (по итогам первого квартала 2020 года требовалось 4,6 года)", - говорится в исследовании. Цена за квадратный метр выросла в 75 регионах, включая столицу.

В первую пятерку рейтинга вошли северные территории, где традиционно высокие зарплаты и относительно недорогая недвижимость: на семью с одним ребенком, подсчитали эксперты, у местных жителей потенциально остается более 64 тысяч рублей "лишних" денег, которые можно отложить.

Ямальцы накопят на квартиру примерно за год и месяц, жители Магаданской области - за полтора года, а ненцы за два года и восемь месяцев. Немного больше времени уйдет у жителей Югры и Мурманской области - 3,3 и 3,4 года, соответственно.

Менее четырех лет придется откладывать на жилье в Камчатском крае и в Республике Коми. В промежуток между четырьмя и пятью годами уложатся жители Красноярского края, Якутии, Сахалина, Оренбургской и Челябинской областей, Кемеровской и Томской областей.

В список регионов, где без помощи банка можно собрать нужную сумму за срок менее десяти лет, вошли, например, Тюменская область (пять лет и два месяца), Средний Урал (6,8 лет) и Курганская область (7,7).

Замыкают рейтинг южные территории и Северный Кавказ. "Последнюю строчку по доступности жилья занимает Севастополь, где семье с ребенком понадобится почти 16 лет, чтобы накопить на квартиру. Чуть более 15 лет уйдет у россиян, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 14 лет - в Крыму, и по 13,5 лет - в Чеченской Республики и в Алтайском крае", - резюмируют аналитики.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Общество Соцсфера Социология Экономика Товары и цены Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

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