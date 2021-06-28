Жители каких регионов России быстрее всех накопят на квартиру

По условиям составления рейтинга в семье, желающей приобрести недвижимость за наличные, есть один ребенок. При этом родители получают среднюю по региону зарплату и копят на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Цены взяты на начало 2021 года.

На фоне 2020 года (пандемии COVID-19 и льготной ипотеки) цены на рынке поднялись, и доступность жилья снизилась. "В среднем по стране для покупки типовой квартиры в первом квартале 2021 года нужно копить минимум 4,7 года (по итогам первого квартала 2020 года требовалось 4,6 года)", - говорится в исследовании. Цена за квадратный метр выросла в 75 регионах, включая столицу.

В первую пятерку рейтинга вошли северные территории, где традиционно высокие зарплаты и относительно недорогая недвижимость: на семью с одним ребенком, подсчитали эксперты, у местных жителей потенциально остается более 64 тысяч рублей "лишних" денег, которые можно отложить.

Ямальцы накопят на квартиру примерно за год и месяц, жители Магаданской области - за полтора года, а ненцы за два года и восемь месяцев. Немного больше времени уйдет у жителей Югры и Мурманской области - 3,3 и 3,4 года, соответственно.

Менее четырех лет придется откладывать на жилье в Камчатском крае и в Республике Коми. В промежуток между четырьмя и пятью годами уложатся жители Красноярского края, Якутии, Сахалина, Оренбургской и Челябинской областей, Кемеровской и Томской областей.

В список регионов, где без помощи банка можно собрать нужную сумму за срок менее десяти лет, вошли, например, Тюменская область (пять лет и два месяца), Средний Урал (6,8 лет) и Курганская область (7,7).

Замыкают рейтинг южные территории и Северный Кавказ. "Последнюю строчку по доступности жилья занимает Севастополь, где семье с ребенком понадобится почти 16 лет, чтобы накопить на квартиру. Чуть более 15 лет уйдет у россиян, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 14 лет - в Крыму, и по 13,5 лет - в Чеченской Республики и в Алтайском крае", - резюмируют аналитики.