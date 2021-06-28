"РГ" анонсировала 11 премьер недели по ТВ и в Сети с 28 июня по 4 июля

Телеканалы и онлайн-кинотеатры соревнуются за внимание зрителя - кто во что горазд. Например, канал "Суббота!" запустил свой чемпионат по просмотру сериалов.

Зрители получают подарки за часы, проведенные перед телевизором - нужно только ловить QR-коды. Лицом чемпионата стал аргентинский актер Факундо Арана.

Во время чемпионата по просмотру сериалов в эфире "Субботы!" будут идти "Доктор Хаус", "Зачарованные" и "Отчаянные домохозяйки" - то есть надежные, проверенные временем проекты. Но зрителю-то хочется подарков в виде чего-нибудь новенького.

Например, российской версии сериала "Пробуждение" - с Евгением Мироновым или сериала об истории отечественного спорта "Спорт XX века" - оба проекта выходят в онлайн-кинотеатрах, Ivi и Kion соответственно - 1 июля, и о них отдельно писала "РГ". И неважно, что середина лета - лучшее время для повторов.

Вспомнить то, что уже было - неплохо к датам. Например, к 60-летию продюсера Александра Роднянского канал "Россия К" повторит программу "Белая студия" с его участием (30 июня в 20:05).

А к 60-летию принцессы Дианы Первый канал снова покажет британский документальный фильм "Диана - наша мама" (1 июля в 00:10). А, если душа все же просит новинки - наш гид по премьерам недели вам в помощь.

1. Сериал "Большое небо". На Первом канале 28-29 июня в 21.30, 30 июня в 22.00, 1 июля в 21.30.

Фото: Первый канал

История непростой судьбы двух летчиков. Виктор Чертков (Станислав Бондаренко) - опытный пилот, но при этом - бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам, кроме собственной жены (Светлана Смирнова-Марцинкевич).

Сергей Ющенко (Алексей Демидов) - молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Его сестра, Ксения (Мария Свирид), круглая отличница и собирается поступать в медицинский институт. Вместе им предстоит пройти множество испытаний - в небе и на земле.

2. Детектив "Статья 105". НТВ, 4 июля, 20.10.

Фото: НТВ

Подполковник полиции, следователь Екатерина Павленкова имеет дело с серийными убийцами. Вот и новое дело - не исключение. Маньяку удаётся ускользать, а жертв становится всё больше. Терпение Екатерины заканчивается, когда под угрозой оказывается жизнь её начальника, генерала Бочарникова... В ролях - Яна Крайнова, Евгений Сидихин, Дмитрий Паламарчук, Максим Бусел, Нериюс Манкус и другие.

3. Презентация нового альбома Леонида Агутина В новом выпуске "Кввртирника НТВ у Маргулиса". НТВ, 3 июля, 23 20. Агутин презентует свой пятнадцатый альбом "Включите свет". В гостях у Маргулиса именитый артист впервые камерно и по-душевному исполнит свои новые песни и поделится подробностями создания своего юбилейного сольного альбома.

4. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2021". На НТВ, 4 июля, 13.00. В этом году конкурс проходил в экспериментальном формате - это новая творческая идея, основанная на современной популярной музыке в TikTok. Система судейства также изменилась: голосование будет закрытым, а оценивают выступления конкурсантов представители "золотого" века - Александр Буйнов, Юлия Савичева, Сергей Паршин и Алсу, и представители "цифрового" века - DAVA, Карина Кросс, Герман Черных (Gary Grey) и Вероника Золотова. Всего на сцену "Артек-арены" выйдут 12 ребят из России, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Индии и Китая. Ведущие конкурса Олимпиада Тетерич, Тоня Володина и популярный блогер Тимур Сорокин.

5. Спектакль Анжелена Прельжокажа "Плейлист № 1" в цикле "Шедевры мирового музыкального театра". "Россия-Культура", 4 июля в 22:10. Спектакль был записан в театре "Королевская опера Версаля" в 2017 году. Вступительное слово - народный артист РФ Николай Цискаридзе. В спектакле представлены фрагменты девяти известных балетов в хореографии Анжелена Прельжокажа разных лет: "Возвращение в Берратам", "Ночи", "Призрачное доказательство", "Парк", "А дальше - тысячелетие покоя", "Пейзаж после битвы", "Экстравагантность", "Белоснежка", "Ромео и Джульетта".

6. Авторская программа писателя, историка, доктора филологических наук Игоря Волгина "Жизнь и смерть Достоевского". На канале "Россия-Культура" 28 июня - 1 июля в 14.30. 11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения величайшего писателя и мыслителя Федора Михайловича Достоевского. Личность русского классика и его наследие необъятны, а произведения до сих пор будоражат умы и вызывают бурю эмоций. "Жизнь Достоевского - это лучший роман", ‒ говорит Игорь Волгин. ‒ "Есть мнение, что он обладает одной из самых интересных биографий в мировой литературе". Эпоху Федора Михайловича в письмах и воспоминаниях современников представляют артисты Александр Филиппенко и Борис Плотников.

7. Сериал - мистическая мелодрама "Ведьма". На телеканале Dомашний, с 28 июня в 19.00.

Фото: Dомашний

События происходят в небольшом селе. Кузнец Роман замечает в реке девушку и, вытащив её из воды, приносит в свой дом и обращается за помощью к местной знахарке Рае, которая уже знает, что Роман вместе с девушкой принёс в деревню большую беду... В сериале - 12-серий В главных ролях Евгения Лоза и Максим Радугин.

8. Докудрама "Порочные связи". Dомашний, с 28 июня в 14.35. Игровой сериал в жанре документальной драмы рассказывает о судьбах разных людей, которые познали, что такое запретная любовь. Например, измена мужу с его родным братом, любовь отчима и падчерицы, учительницы и ученика, тещи и зятя, следователя и подследственного... Каждая серия - отдельная история.

9. Сериал "Маленькие женщины" (2017 год). Амедиатека 1 июля. Адаптация знаменитой книги Луизы Мэй Олкотт. Одну из ключевых ролей в сериале сыграла Майя Хоук ("Очень странные дела"). "Маленькие женщины" - это история взросления четырех сестер Марч, которое выпало на время Гражданской войны в Америке. Все девушки очень разные, но каждая ищет себя в столь непростое время.

10. Сериал "Женщина в состоянии развода". Kion, 30 июня. Комедийная драма о поколении 30-летних - история о сильной и самодостаточной женщине, у который, казалось бы, есть все, кроме любви. Главная героиня Вера Никифорова не привыкла сдаваться и попробует для того, чтобы обустроить личную жизнь, все варианты - от невинных, до самых рискованных. Главные роли исполнили Мария Машкова, Артем Ткаченко, Данила Якушев и другие звезды российского кино. Режиссеры Ольга Сафронова и Дмитрий Гайтян.

11. Не забываем о кино.

Фото: Первый канал

Лауреат премии "Золотой Глобус" за лучшую мужскую роль Кристиан Бэйл - в фильме "Власть". На Первом канале 3 июля в 23.00. Биография бывшего вице-президента США Дика Чейни, занимавшего пост в администрации Джорджа Буша-младшего. По мнению газеты Washington Post, Чейни являлся самым влиятельным вице-президентом в истории США. Виктория Исакова - в фильме "Один вдох", премьера которого - на Первом канале, 4 июля в 22.00. Режиссер: Елена Хазанова.

Сценарий: Алена Алова, Андрей Иванов. Также снимались Владимир Яглыч, Максим Суханов, Артем Ткаченко, Стася Милославская, Филипп Ершов. Фильм основан на биографии чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Онлайн-кинотеатр Kion, помимо того, что 1 июля выпускает около 30 премьер, подготовил специальные подборки для поклонников видеоигр и для тех, кто увлекается корейским кинематографом - подборка "Лучшие дорамы".