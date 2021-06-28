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28.06.2021 11:55
Рубрика: В мире

Рябков: Вопросы стратстабильности должны охватывать и космос

Текст: Юрий Когалов

Тема космоса должна быть широко охвачена при обсуждении РФ и США стратегической стабильности. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: РИА НОВОСТИ
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По его словам, США делают упор на довольно узких направлениях, например, на теме космического мусора, Москва же выступает за "более широкий охват" темы космоса на предстоящих переговорах. Как бы ни были важны поднятые США вопросы, это лишь отдельные аспекты более широких тем, указал дипломат, добавив, что то же самое происходит и в сфере информационно-коммуникационной безопасности, где американская сторона фокусируется лишь на тематике киберпреступлений. "При всей важности этих аспектов к ним не сводятся ни кибер, ни космос", - заявил Рябков.

Замминистра также отметил, что на переговорах по стратстабильности необходимо отдельно обсуждать доктрины, доктринальные вопросы, как это было при прежней администрации. "Остальные темы, они разбиваются: стратегические наступательные, стратегические оборонительные (вооружения) - это мы будем так и выстраивать, во всяком случае, стремиться к этому", - отметил Рябков.

Что касается того, кто возглавит делегацию США на предстоящих переговорах, то, по словам дипломата, этот вопрос будет решен в ближайшее время. "Мы ожидаем этой информации, так же как и какого-то сигнала по срокам, приемлемым для США, буквально в ближайшее время. Не то что со дня на день, это не так, но очень скоро, по крайней мере, нам так говорили, что все буквально на выходе у них", - рассказал замминистра.

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