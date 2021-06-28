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28.06.2021 00:04
Рубрика: Экономика

Куда ведут путевки

Россия возобновила авиаперелеты с Болгарией и Кипром
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
Россия с 28 июня возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами. В их числе Болгария, а также Кипр, открытия которого ждали с марта. Некоторые туроператоры уже начали продажи туров по этому направлению, но рассчитывают также на возобновление чартерных рейсов.

Помимо Кипра и Болгарии, регулярное авиасообщение возобновляется с Северной Македонией, Италией, Иорданией, Ирландией, Бельгией и США. Решение было принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах. Но наиболее привлекательны для туристов из этого списка Болгария и Кипр.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Кипр входит в десятку самых популярных у россиян зарубежных направлений. В 2019 году остров посетили 665 тысяч наших сограждан. Сейчас на Кипр будут летать по четыре регулярных рейса в неделю из Москвы в Ларнаку и три рейса в Пафос. Этого мало, чтобы удовлетворить спрос, нужно в день около 15-20 рейсов, отмечает в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Также в Ларнаку по решению оперштаба будут летать по два паритетных рейса в неделю из 42 региональных центров России. То есть в целом можно выполнять более 80 рейсов в неделю только из регионов, не считая Москву. Туристические компании, у кого есть блоки мест на этих регулярных рейсах предлагают турпакеты. Однако из-за отсутствия чартеров и действующих квот на регулярные рейсы стоимость туров довольно высока, замечает Горин. В среднем тур на неделю в отделе "четыре звезды" с завтраками обойдется от 150 тысяч на двоих.

Как пояснили "РГ", представители нескольких туроператоров, пока не продают туры на Кипр, рассчитывая на открытие чартеров. "Мы ожиданием официальную информацию от властей о возобновлении чартерного сообщения и возможности организации собственных рейсов по этому направлению", - отметили в Anex Tour.

Болгария - еще одно довольно популярное зарубежное направление пляжного отдыха. Туроператоры уже предложили туры также на базе регулярных рейсов. В Болгарию будут летать четыре раза в неделю из Москвы в Софию, Варну, Бургас, а также по одному разу в неделю из Екатеринбурга в Варну, Бургас, из Минеральных Вод - в Варну, из Самары - в Бургас, из Ростова-на-Дону - в Варну и Бургас. Но цены на билеты, представленные в свободной продаже, также достаточно высокие, отмечают в Tez Tour. Зато стоимость проживания относительно 2019 года осталась на прежнем уровне. К тому же отели из-за низкой загрузки охотно предоставляют скидки на размещение. В результате, цены на туры с заездом в начале июля начинаются от 80 тысяч рублей на двоих человек. Цены на недельные туры в Варну с вылетом в августе стартуют от 94 тысяч рублей на двоих, в Бургас - от 92 тысяч рублей. В июле цены выше в среднем на 10-15 процентов, добавляют в Anex Tour.

Для въезда в страну нужна национальная виза. При въезде потребуется предъявить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V" или ПЦР-тест.

Спрос на Болгарию постепенно растет, но более ясной картина станет ближе к концу недели, отмечают туроператоры.

Болгарские отели из-за низкой загрузки охотно предоставляют скидки на размещение

Турбизнес также ждет расширения квот на уже открытые Грецию и Хорватию. С 28 июня в Грецию начнут летать рейсы не только в Афины, но и в Солоники, Ираклион, Родос, Корфу, Аракас, Закитос в том числе из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Самары, Краснодара, Казани, говорит Горин. Это расширит выбор туров для россиян.

Экономика Туризм

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