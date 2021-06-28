Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений

Владимир Путин заявил, что новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России. В понедельник, 28 июня в Большом Кремлевском дворце он встретился с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Российский президент отметил, что сегодня нужна не только основательная, фундаментальная теорети­ческая подготовка в обла­сти военной науки, но и готовность постоянно учиться самому. "Вооруженные Силы - это настоящий сплав пере­довых технологий, инно­ваций и знаний", - подчеркнул президент РФ.

Путин напомнил, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал".

"На подходе другие уни­кальные системы воору­жений, среди них - меж­континентальная баллисти­ческая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - рассказал президент.

Он также добавил, что с учетом перспектив­ных разработок ведущих научных коллективов, обо­ронных институтов формируется уже и новая госпро­грамма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года.