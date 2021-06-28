Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений

Российский президент отметил, что сегодня нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому. "Вооруженные Силы - это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний", - подчеркнул президент РФ.
Путин напомнил, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал".
"На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - рассказал президент.
Он также добавил, что с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года.