Россиянам рассказали, когда надо продавать доллары и евро

Решение о продаже долларов и евро надо принимать не только на основании их курса, но и стоимости в отношении других валют. Об этом агентству "Прайм" рассказала директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская.

"Для частных инвесторов доллар перестает быть универсальной "тихой гаванью" и единственным средством хранения ресурсов. Сейчас диверсификация валютной корзины для сбережения накоплений важна, как никогда раньше", - отметила она.

По словам Покровской, существуют "звоночки", которые могут помочь определиться с покупкой или продажей валюты. Чтобы распознать такие сигналы, специалист рекомендовала следить за заявлениями Банка России.

Так, если ЦБ объявляет о закупке долларов, то это подходящее время для продажи ранее купленной валюты, поскольку курс доллара будет расти. В случае снижения объемов валютных резервов доллар подешевеет и его можно будет выгодно купить, объяснила она.

Самым лучшим инструментом сбережений специалист назвала диверсифицированный валютный портфель. "Но непрофессионалу я не советовала бы пытаться играть на разнице курсов на коротких дистанциях - есть риск потерять больше на разнице курсов и биржевых или банковских комиссиях", - заключила собеседница агентства.