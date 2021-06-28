Российские авиакомпании начали задерживать рейсы

Доля опоздания в июне увеличилась у всех крупных авиакомпаний, кроме "Аэрофлота". Такие выводы следуют из данных сервиса Flightradar24.

Пунктуальнее всего оказалась авиакомпания S7. В мае авиакомпания задержала 5,5% своих рейсов, а в июне -9,6%, подсчитал "Коммерсант". Больше всего задержек было у компании "Уральские авиалинии". За три недели июня было обслужено около 4,6 тысячи рейсов. Из них около двух тысяч рейсов были задержаны более чем на 15 минут, а около 1,2 тысячи рейсов - более чем на один час. При этом в некоторых случаях задержки достигали десяти часов. В мае задержаны больше чем на 15 минут было только 34,2% рейсов, а в апреле - 27%.

Из крупнейших авиакомпаний только у "Аэрофлота" число задержек снизилось. За три недели июня было задержано 5,44% рейсов, а в мае - 6,3%.

Представитель отрасли отметил в беседе с "РГ", что точно установить причины задержек сложно. Авиакомпании отмечают, что не справляются аэропорты, те в ответ указывают на срыв графика со стороны авиакомпаний. По данным "Коммерсанта", в компании "Уральские авиалинии" в качестве одной из причин массовых задержек назвали метеоусловия.

На эту же причину указывают и представители аэропортов, нехватку кадров они при этом отрицают. Ранее представитель аэропорта Сочи отмечал в беседе с "РГ", что в период пиковых нагрузок планируется увеличить штат.

По словам исполнительного директора "Авиапорт" Олега Пантелеева, исходя из прогнозов метеорологов, на московский регион надвигаются очень серьезные осадки. Так как использование многих воздушных судов российских авиакомпаний так или иначе связано с Москвой, задержки рейсов могут возникать и далее.