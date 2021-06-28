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28.06.2021 10:38
Рубрика: Общество

Россияне взяли три золота на Международной школьной олимпиаде по информатике

Текст: Мария Агранович
Три золотые и одна серебряная медаль - таков "улов" нашей сборной на 33-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI 2021 (International Olympiad in Informatics), которая только что завершилась в Сингапуре. В этом году соревнования проходили в дистанционном формате, и благодаря этому в олимпиаде смогли принять участие более 300 школьников из 88 стан мира. По словам организаторов, это рекорд.

Олимпиадной площадкой для наших ребят стал образовательный центр "Сириус".

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- Победы российских учеников на олимпиаде по информатике - повод для гордости за ребят, их учителей и родителей, тренеров и наставников, - прокомментировал итоги олимпиады министр просвещения Сергей Кравцов. - Регулярные успехи на международных соревнованиях - показатель качества, за которым стоит большая работа по раскрытию талантов в каждом школьнике.

Вот имена призеров:

- Михаил Будников (Физико-математический лицей № 3, г. Челябинск), золото;

- Егор Лифарь (Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова им. Ломоносова, г. Москва), золото;

- Тимофей Федосеев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва), золото;

- Данила Усачев (Самарский лицей информационных технологий, г. Самара), серебро.

Все ребята - в прошлом участники Всероссийской олимпиады по информатике и прошли углубленную подготовку на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ.

- Многолетнее лидерство России на международных олимпиадах по информатике - прежде всего заслуга наших учителей по всей стране, закономерный этап постоянной, ежедневной работы по выявлению и поддержке молодых талантливых умов, - отметил заместитель руководителя сборной, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев. - У нашей страны очень мощный интеллектуальный ресурс, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать молодежи его развивать.

Кстати, в прошлом году Международная олимпиада по информатике тоже проходила онлайн, и наши ребята также завоевали три золота и серебро.

Общество Образование

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