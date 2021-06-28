Олимпиадной площадкой для наших ребят стал образовательный центр "Сириус".
- Победы российских учеников на олимпиаде по информатике - повод для гордости за ребят, их учителей и родителей, тренеров и наставников, - прокомментировал итоги олимпиады министр просвещения Сергей Кравцов. - Регулярные успехи на международных соревнованиях - показатель качества, за которым стоит большая работа по раскрытию талантов в каждом школьнике.
Вот имена призеров:
- Михаил Будников (Физико-математический лицей № 3, г. Челябинск), золото;
- Егор Лифарь (Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова им. Ломоносова, г. Москва), золото;
- Тимофей Федосеев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва), золото;
- Данила Усачев (Самарский лицей информационных технологий, г. Самара), серебро.
Все ребята - в прошлом участники Всероссийской олимпиады по информатике и прошли углубленную подготовку на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ.
- Многолетнее лидерство России на международных олимпиадах по информатике - прежде всего заслуга наших учителей по всей стране, закономерный этап постоянной, ежедневной работы по выявлению и поддержке молодых талантливых умов, - отметил заместитель руководителя сборной, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев. - У нашей страны очень мощный интеллектуальный ресурс, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать молодежи его развивать.
Кстати, в прошлом году Международная олимпиада по информатике тоже проходила онлайн, и наши ребята также завоевали три золота и серебро.