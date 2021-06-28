Школьники РФ завоевали две золотые медали на Европейской олимпиаде по физике

Сборная России показала отличные результаты на Европейской олимпиаде по физике среди школьников (EuPhO). У наших ребят пять медалей: два золота и три серебра. Олимпиада проводилась в так называемом распределенном формате: сборная нашей страны решала задачи теоретического и практического туров в МФТИ - на своей "тренировочной базе".

Золотые призеры:

- Даниил Житов (Москва)

- Тимур Прядилин (Москва)

Серебро взяли:

- Анжелика Бускина (Московская область)

- Александр Раскатов (Свердловская область)

- Даниил Коблов (Санкт-Петербург).

Национальную сборную по физике традиционно тренируют преподаватели лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ.

- В этом году наша сборная формировалась только по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике среди одиннадцатиклассников, - прокомментировал тренер сборной России по физике, начальник управления по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко. - Почему? Дело в том, что в финале Всеросса уже была сформирована команда на другую олимпиаду, Азиатскую. И мы хотели дать возможность другим одиннадцатиклассникам себя проявить на международном состязании. Ведь до настоящего времени в выпускном классе на заключительном этапе всероссийских олимпиад ребята боролись, по сути, только за поступление в вузы без экзаменов. Теперь, мы надеемся, будет еще дополнительный стимул.