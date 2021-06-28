Слуцкий: Чехия не получит компенсаций от России по Врбетице

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не намерена выплачивать Чехии компенсацию в связи со взрывами на оружейных складах в Врбетице.

"Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России", - написал он в своем телеграм-канале. "Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации", - добавил депутат.

Требования Праги и сами утверждения местных спецслужб о том, что Россия может быть причастна к инциденту в Врбетице он назвал абсурдными. А упорство Чехии в этом вопросе подрывает и без того непростые отношения двух стран, считает Леонид Слуцкий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чехия через российского посла в Праге потребовала возместить ей ущерб от взрывов на военных складах в Врбетице в размере 650 млн крон или более 25 млн евро.