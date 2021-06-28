Соцсетям и мессенджерам грозят новые штрафы за неудаление информации

В судебном участке 422 Таганского района Москвы в понедельник были зарегистрированы десять новых административных протоколов Роскомнадзора в отношении Google, Telegram, Facebook и Twitter.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского районного суда, в отношении Google и Telegram будут рассмотрены по три протокола, и по два протокола в отношении Facebook и Twitter. По каждому из протоколов по ч.2 и по ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ) соцсетям и мессенджерам грозят штрафы 800 тысяч до 8 миллионов рублей.