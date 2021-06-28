Новости

В России создали защищающий от ОРВИ спрей с антителами 03:32
Спасатели Мексики подключились к разбору завалов рухнувшего дома во Флориде 03:08
ВВС США нанесли удары по объектам проиранских сил в Ираке и Сирии 02:32
Вильфанд рассказал, когда спадет аномальная жара в ЦФО 02:22
На главной площади Нью-Йорка произошла перестрелка 01:56
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России 01:52
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве 01:15
Роналду бросил на поле капитанскую повязку после поражения от Бельгии 01:03
Португалия проиграла Бельгии и не смогла защитить титул чемпиона Европы 00:10
Франция - Швейцария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 00:10
Хорватия - Испания. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 00:05
Сборная Нидерландов с 2004 года не побеждает в плей-офф Евро 27.06.2021
Диетолог назвал продукты, которые лучше не сочетать друг с другом 27.06.2021
Банкам рекомендовано сделать систему быстрых платежей удобной для физлиц 27.06.2021
Тренер сборной Нидерландов объяснил поражение от чехов 27.06.2021
У продолжения "Декстера" появилась дата премьеры 27.06.2021
Названы самые опасные для мозга продукты 27.06.2021
Бельгия - Португалия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 27.06.2021
"Форсаж 9" побил рекорд по сборам с большим отрывом 27.06.2021
Российские пилоты продолжают набирать очки в итальянской "Формуле-4" 27.06.2021
Онколог Минздрава назвал признаки рака у детей 27.06.2021
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом 27.06.2021
В ряде районов Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков 27.06.2021
Москву после жары накроет ливнями 27.06.2021
Мультфильм "Лука" сохранил лидерство в российском прокате 27.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
28.06.2021 03:08
Рубрика: В мире

Спасатели Мексики подключились к разбору завалов рухнувшего дома во Флориде

Фото: AP Photo / Wilfredo Lee Фото: AP Photo / Wilfredo Lee
Фото: AP Photo / Wilfredo Lee

Группа спасателей из Мексики присоединилась к работам по поиску людей, находящихся под завалами рухнувшего дома в Серфсайде. Об этом рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Фото: AFP/Eva Marie UZCATEGUI
Во Флориде возгорания под завалами рухнувшего дома осложнили поиски людей

"Прибывшие команды уже приступили к работе, - цитирует главу округа ТАСС. - Накануне к нам также приехала группа спасателей из Израиля. Несмотря на то, что прошло уже четыре дня, мы не теряем надежды найти выживших людей".

Кава подчеркнула, что спасательная операция продолжится до тех пор, пока не будет установлена судьба всех людей, чье местонахождение остается неизвестным. На сегодняшний день таковыми считаются 152 человека.

Напомним, 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 июня. За прошедшие дни обнаружены тела девяти погибших. Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации после случившегося. Это позволило властям задействовать дополнительные ресурсы для спасательной операции.

О причинах произошедшего данных пока нет. Ранее глава округа предположила, что обрушение жилого дома могли спровоцировать "проблемы со структурными элементами" здания. Расследование продолжается.

В мире США

Главное сегодня

Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России
Греция ужесточила правила въезда для россиян
Захарова сравнила заявления Чехии по Врбетице с басней Крылова
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий