Спасатели Мексики подключились к разбору завалов рухнувшего дома во Флориде

Группа спасателей из Мексики присоединилась к работам по поиску людей, находящихся под завалами рухнувшего дома в Серфсайде. Об этом рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Прибывшие команды уже приступили к работе, - цитирует главу округа ТАСС. - Накануне к нам также приехала группа спасателей из Израиля. Несмотря на то, что прошло уже четыре дня, мы не теряем надежды найти выживших людей".

Кава подчеркнула, что спасательная операция продолжится до тех пор, пока не будет установлена судьба всех людей, чье местонахождение остается неизвестным. На сегодняшний день таковыми считаются 152 человека.

Напомним, 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 июня. За прошедшие дни обнаружены тела девяти погибших. Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации после случившегося. Это позволило властям задействовать дополнительные ресурсы для спасательной операции.

О причинах произошедшего данных пока нет. Ранее глава округа предположила, что обрушение жилого дома могли спровоцировать "проблемы со структурными элементами" здания. Расследование продолжается.