Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами

Власти Турции приняли решение приостановить с 1 июля авиасообщение с шестью странами. Речь идет о с Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР. Как заявили в МВД республики, ограничения вводятся в связи с распространением новых штаммов коронавируса.

Отмечается, что авиасообщение приостановлено до особого распоряжения, прямые рейсы из этих стран в Турцию с 1 июля будут запрещены. Побывавшие в этих шести странах в течение последних двух недель обязаны при въезде в Турцию предоставить отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, путешественники должны быть отправлены на карантин на 14 дней.

Карантин также предусмотрен для прибывающих из Афганистана и Пакистана, однако в этом случае он составляет лишь 10 дней.

Авиасообщение между Россией и Турцией было восстановлено на прошлой неделе. Такое решение было принято оперативным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в связи с улучшением ситуации в Турции.