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28.06.2021 22:52
Рубрика: Общество

Ученые создали растворяющийся в теле кардиостимулятор

Текст: Андрей Васильев

Ученые создали беспроводной кардиостимулятор, который растворяется в организме. Технологии могут быть использованы для пациентов, которым требуется только временная помощь, чтобы регулировать сердцебиение. Устройство не содержит проводов, может управляться и программироваться извне. Безбатарейный кардиостимулятор, который можно имплантировать прямо на поверхность сердца, будет поглощаться организмом, когда окажется не нужен.

Фото: Андрей Колыбалов
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В статье в журнале Nature Biotechnology группа британских и американских ученых сообщила, что тонкое, гибкое устройство весит всего менее полграмма. При этом оно сделано из таких материалов, как магний, вольфрам, кремний и полимер, известный как PLGA, все они подвергаются химическим реакциям, которые позволяют им растворяться и абсорбироваться с течением времени организме. Устройство, напоминающее по форме крошечную теннисную ракетку, работает по беспроводной технологии, в которой радиочастотная энергия от внешнего устройства отправляется на приемник внутри кардиостимулятора, где она преобразуется в электрический ток, который используется для регулирования работы сердца. По словам ученых, аналогичная технология использовалась в таких устройствах, как беспроводная зарядка смартфонов и электрические зубные щетки. Исследователи испытали устройство на сердцах мышей и кроликов, а также собак и крыс. Так, у крыс устройство могло работать в течение четырех дней, а сканирование через две недели показало, что оно начало растворяться. Через семь недель на снимках его уже не было видно.

С тех пор, как в 1958 году был имплантирован первый в мире кардиостимулятор, миллионы людей воспользовались этими устройствами. Только в 2018-19 годах в Британии были имплантированы 32 902 кардиостимулятора, уточняет Guardian. В то время, как некоторым людям требуются постоянные кардиостимуляторы, другим они нужны на несколько дней или недель - например, после операции на открытом сердце.

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