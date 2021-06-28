Ударно-разведывательный беспилотник "Орион" выводят на мировой рынок

Первый российский ударно-разведывательный беспилотник "Орион" выставляется на продажу за рубеж.

Стало известно, что "Рособоронэкспорт" приступил к продвижению на мировой оружейный рынок беспилотного летательного аппарата "Орион-Э" в ударной версии. Ранее он продвигался только в разведывательном варианте.

Впервые "Орион" как боевой беспилотник был открыто показан на военно-техническом салоне "Армия-2020". В начале этого года минобороны заявило о начале закупок этих беспилотников именно в ударно-разведывательном варианте под именем "Иноходец". На экспорт он пойдет как "Орион-Э".

Как считается, наш аппарат составит серьезную конкуренцию турецкому ударному беспилотнику Bayraktar. По совокупности характеристик "Орион-Э" действительно превосходит турецкий.

Его максимальный взлетный вес - 1000 кг, масса полезной нагрузки - до 200 кг. Длина аппарата - 8 метров, размах крыла - 16 метров, продолжительность полета - 24 часа. Вооружение размещается на трех узлах подвески. Оно состоит из корректируемых планирующих авиабомб КАБ-100 и КАБ-50Л, корректируемых авиабомб КАБ-20С, неуправляемых фугасных авиабомб ФАБ-50. В арсенале есть и управляемые ракеты.