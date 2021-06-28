Умершей 25 июня актрисе Ольге Барнет так и не смогли поставить диагноз

По-прежнему неизвестно, от чего умерла народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет.

Барнет, напомним, скончалась в пятницу на 70-м году жизни. Известно лишь, что в последнее время Ольга Борисовна тяжело болела и в театр в Камергерском переулке не приходила уже давно.

По словам коллег артистки, Барнет "очень похудела за последний год и жаловалась на плохое самочувствие". А смерть в декабре прошлого года от COVID близкого друга артистки Бориса Плотникова "морально подкосила ее".

Актриса, писательница и сценарист Татьяна Бронзова, которая при Олеге Ефремове работала вместе с Барнет в Художественном театре, рассказала KP.RU, что подруга "давно жаловалась, что ей трудно ходить - болели ноги, она носила специальную обувь" - "но потом добавилось что-то другое".

Бронзова вспоминает, что разговаривала с подругой буквально накануне ее смерти, и той "было трудно говорить, она тяжело дышала" и сказала, что врачи не могут установить диагноз. Барнет проверяли на коронавирус, когда она лежала в больнице, и не нашли его, "но было что-то с легкими". В итоге из больницы ее выписали.

"Она не разрешила себя навещать - вдруг все-таки ковид", - заключила Бронзова.

Ольга Барнет родилась в 1951 году в семье режиссера Бориса Барнета (получившего Сталинскую премию "Подвиг разведчика", "Борец и клоун") и актрисы Аллы Казанской. Полвека прослужила в Художественном театре, куда пришла в 1972-м, после окончания Щукинского училища.

Экранный дебют - мать Криса в "Солярисе" Тарковского. Криса Кельвина в ленте, напомним, сыграл Донатас Банионис, с которым Барнет через три года поработает еще раз, сыграв Кэтти в "Бегстве мистера Мак-Кинли".