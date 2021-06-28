В Бангкоке ввели новые ограничения из-за роста заражений COVID-19

С сегодняшнего дня в столице Таиланда вступили в силу новые ограничения, вызванные ростом заболеваемости коронавирусом. Они будут действовать в ближайшие 30 дней. Рестораны, которые едва открылись для клиентов, снова должны работать только навынос. Администрациям торговых центров предписано сократить время работы магазинов до 21:00 часа.

В Бангкоке, а также в четырех соседних районах - Паттани, Яла, Сонгкхла и Наратхиват - на месяц закрываются на карантин лагеря, где проживают рабочие строительных площадок. На некоторых маршрутах из Бангкока развертывают контрольно-пропускные пункты на случай массового исхода иммигрантов из лагерей, которых в столице насчитывается 575.

Ряд провинций уже ввел ограничения на прибытие из районов королевства, где зафиксирован рост числа инфицированных, в виде обязательного карантина, который может составлять 10-14 дней, или ПЦР-теста. Правительство намерено пересматривать введенные ограничения каждые 15 дней в зависимости от развития ситуации, пишет ТАСС.

Министерство здравоохранения королевства сегодня сообщило о рекордном приросте заболевших. Подтверждено 5,4 тысячи случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число заразившихся в Таиланде приближается к 250 тысячам человек.