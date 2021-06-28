В Египте живший на пособия мужчина оставил наследство в 1,5 млн долларов

Семья одного египетского бедняка испытала настоящее потрясение. После смерти мужчины, жившего на пособия, оказалось, что он оставил своим родственникам в наследство 1,5 миллиона долларов.

Наследники узнали о свалившемся на них богатстве из письма, принесенного почтальоном через месяц после похорон. "Однажды после смерти моего отца к нам в дверь постучал почтальон и спросил моего отца. Я сказал ему, что он скончался месяц назад. Тогда он передал мне письмо из местного банка. Сначала мы думали, что наш отец взял ссуду. Но оказалось, что у него было 22 миллиона египетских фунтов на счетах в банке. Я упал на землю без сознания и был доставлен в больницу", - рассказал журналистам сын нищего, оказавшегося миллионером.

Мужчина всю жизнь утверждал, что у него нет денег, а есть только долги. Как предположили его знакомые, он мог разбогатеть около 30 лет назад, когда работал в одной из стран Персидского залива. Однако после возвращения в родную деревню он никак это не продемонстрировал, все время жаловался на бедность, даже его родные не знали об огромных суммах на его счетах в банке, отмечает Gulf Today.