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В интернет выложили фото и видео сильнейшего урагана в Москве

Текст:   Антон Благовещенский
28.06.2021,  
13:28

В понедельник, 28 июня, на Москву и область обрушился настоящий ураган - с ливнем и шквальным ветром. Бушующая стихия спровоцировала появление в соцсетях множества фотографий и видео - пользователи делились с подписчиками порой шокирующими кадрами.

И только котикам все нипочем.

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