В интернет выложили фото и видео сильнейшего урагана в Москве

В понедельник, 28 июня, на Москву и область обрушился настоящий ураган - с ливнем и шквальным ветром. Бушующая стихия спровоцировала появление в соцсетях множества фотографий и видео - пользователи делились с подписчиками порой шокирующими кадрами.
У нас, походу, ураган! И ливень стеной!!! pic.twitter.com/5lD3kq4gMY— Varvara (@Titova_Var) June 28, 2021
Причина вынужденного перерыва на работе - ураган на улице. Фото вообще не передает, но там ливень, град и ураганный ветер. Выключили свет, и какое-то время даже мобильной связи не было чтобы сделать звонок... pic.twitter.com/jwZBZLEM23— Homie don’t Сry @🦉 (@CruelViolinist) June 28, 2021
И только котикам все нипочем.