В Киеве пригрозили отнять землю у россиян

Власти Украины пригрозили отнять землю у россиян, если та окажется в их собственности. Как заявил заместитель главы Минэкономики страны Тарас Высоцкий, Киев будет отслеживать все сделки с недвижимостью.

Дело в том, что с первого июля на Украине будет отменен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Однако, согласно принятому закону, иностранцы купить ее не смогут. "Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать", - заявил Высоцкий в эфире телеканала "Дом". По его словам, Киев будет изучать источники средств, которыми расплачивается покупатель, и, если эти источники его не удовлетворят, участки могут конфисковать в пользу государства.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Приобрести их смогут только граждане страны. При этом участок не может быть более 100 гектаров. Преимущественное право на выкуп земли у владельца получит фермер, который арендует и работает на участке. С 2024 года землю смогут приобретать украинские юридические лица с ограничением до 10 тысяч гектар. Решение о доступе иностранцев к рынку земли будет приниматься по итогам референдума. Принятие закона о доступе к рынку земли было необходимо Киеву для получения новой программы поддержки со стороны МВФ.