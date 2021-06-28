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28.06.2021 12:21
Рубрика: Общество

В РЭО оценили возможность нулевого экосбора для производителей

Текст: Матвей Линник

Экологический сбор не будет нулевым даже при производстве упаковки, перерабатываемой на 100%. Об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.

Экосбор на товары каждый год будет расти на 10%

Он объяснил это тем, что сбор идет не только на развитие отрасли переработки, но и на раздельный сбор отходов.

"У магазинов система сбора картона налажена, а среди населения он собирается далеко не полностью, и нужно потратить существенные деньги, чтобы собрать картон в многоквартирных домах. В этом случае потребуется и какая-то поддержка за счет экологического сбора, поэтому он должен быть и в этой сфере, но его величина должна быть низкой по сравнению с теми отраслями, где переработка осуществляется в маленьких количествах", - уточнил собеседник агентства.

По словам Макрушина, в некоторых случаях деньги от утилизации не поступают в бюджет. "И это хорошо, потому что цель - утилизация, а не сбор денег. У нас так с алюминием и картоном. Производители картона выпускают акты об утилизации и закрывают ответственность производителей, использующих картонную упаковку. Но при этом тоже есть особенности", - заключил он.

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