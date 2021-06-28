В Сети вышел фильм "Вечно танцующий человек" об исполнителе Monatik

В понедельник, 28 июня, на сервисе Megogo - премьера обсуждаемого документального фильма "Вечно танцующий человек". Кино доступно для зрителей всего мира. В фильме показан путь становления личности певца Monatik - с юношеского периода, который проходил в городе Луцк, до триумфального события в поп-культуре последних лет - масштабного шоу Monatik "Love it ритм" в "Олимпийском".

Работа над документальным фильмом длилась более трех лет. Режиссер картины Артем Григорян был архивариусом команды на протяжении семи лет гастролей, путешествий и фиксировал знаковые концерты и события из жизни команды. Сценарист ленты Татьяна Поставная.

Сам Monatik о картине "Вечно танцующий человек" говорит так (цитируется по релизу, присланному в "РГ"): "Это история, которую безумно хочется рассказать! Поверить не мог, что это может произойти со мной, но это случилось. Почему? Как? Возможно, в этом фильме найдутся ответы... Путь от первой ноты до Олимпийского.

Я видел достаточно много документального кино, которое подымает с места и заставляет двигаться вперед. Искренне надеюсь, что зрителя, удостоившего вниманием работу "Вечно танцующий человек", она промотивирует именно на эти чувства, ведь для такой эмоции он и создавался.

Если опускаются руки, любимое дело продолжает сопротивляться, на душе становится пусто, если все хорошо и счастье переполняет, если мечты постоянно тревожат своей важностью к исполнению...

Эта работа для Вас.

Давайте вместе пройдем путь от первой ноты к главной концертной площадке - Олимпийскому и, возможно, удастся понять, что для Вас стадион? В чем он проявляется? Какой он... Ваш Олимпийский?"