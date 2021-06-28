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28.06.2021 17:32
Рубрика: Власть

В Штабе общественной поддержки "Единой России" открылась Проектная школа для молодежи

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Штабе общественной поддержки на Покровке по инициативе главы Московского регионального отделения партии "Единая Россия" Петра Толстого открылась Школа проектных технологий. Любой желающий может прийти в Школу со своей идеей, а опытные тренеры помогут оформить ее в готовый проект. По завершению обучения все участники получат возможность презентовать свой проект столичным депутатам всех уровней, представителям исполнительной власти Москвы для дальнейшей реализации инициативы. Основные площадки школы будут работать на базе Молодой Гвардии "Единой России".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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"Школа проектных технологий - это не просто очередной тренинг, это возможность воплотить в жизнь свои идеи, даже самые фантастические. Кроме того, школа является тем самым социальным лифтом, который поможет молодежи заявить о себе и реализовать в столице свой собственный проект. Я знаю, что у нас очень талантливая, творческая и креативная молодежь, наша задача - поддержать молодых людей в их начинаниях. Школа будет действовать на протяжении всех летних каникул, ее двери открыты для всех желающих", - рассказал Петр Толстой.

По словам руководителя московской Молодой Гвардии "Единой России" Александра Лебедева, "молодежь - это креативное крыло партии". "Время не стоит на месте, и мы хотим развиваться и создавать свои социальные проекты, внести свой вклад в историю города. Это будет крутая площадка для самореализации. Присоединиться к Школе проектных технологий можно, направив заявку на почту shkola_mger_2021@mail.ru", - заключил Лебедев.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

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