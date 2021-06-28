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28.06.2021 05:11
Рубрика: В мире

В Сиднее предупредили о новом всплеске случаев COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийский Сидней готовится к новой волне заболеваний COVID-19 по мере роста случаев заражения в городском кластере Бонди. В воскресенье, 27 июня, там зарегистрировали 30 новых случаев заболевания, а в выходные дни Большой Сидней был помещен на двухнедельный карантин. В список мест-угроз заражения коронавирусом был внесен аэропорт Сиднея.

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
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Ожидается, что в сегодня в штате Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, может быть зафиксировано еще несколько десятков случаев заболевания. Границы были закрыты для жителей Нового Южного Уэльса по всей стране, в то время как другие штаты и территории Австралии также борются со вспышками заболевания, сообщает 9 News.

Власти призывают жителей Сиднея обязательно пройти тестирование, если они почувствуют какие-либо потенциальные симптомы COVID-19. За выходные в этом городе были протестированы десятки тысяч человек.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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