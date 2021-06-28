В ВОЗ сформулировали шесть принципов использования ИИ в здравоохранении

ВОЗ выпустила первый глобальный доклад об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении, где перечислены шесть руководящих принципов его разработки и использования, проанализированы возможности и проблемы применения этой технологии. Эксперты ВОЗ изучали использование ИИ в разных странах в течение двух лет, и теперь обобщили результаты своих консультаций и наблюдений. Об этом сообщили сегодня в ВОЗ.

"Искусственный интеллект (ИИ) имеет большие перспективы для улучшения предоставления медицинских услуг и лекарств во всем мире, но только в том случае, если этика и права человека будут положены в основу его разработки, развертывания и использования, согласно новому руководству ВОЗ", - говорится в сообщении организации.

"Как и все новые технологии, искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для улучшения здоровья миллионов людей во всем мире, но, как и все технологии, он также может использоваться не по назначению и наносить вред",- сказал глава ВОЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейесус. - Этот важный новый отчет представляет собой ценное руководство для стран о том, как максимизировать преимущества ИИ, минимизируя при этом его риски и избегая его ловушек".

В некоторых богатых странах ИИ уже используется для повышения скорости и точности диагностики и скрининга разнообразных заболеваний; для оказания помощи в клинической помощи; укрепления исследований в области здравоохранения, разработки лекарств, повышения эффективности различных мероприятий и решений в области общественного здравоохранения, таких, например, как эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями, реагирование на вспышки инфекций.

Технологии ИИ также могут дать пациентам возможность лучше контролировать свое собственное здоровье. "Это также могло бы позволить странам с ограниченными ресурсами и обширными сельскими территориями, где пациенты часто имеют ограниченный доступ к медучреждениям, ликвидировать пробелы в доступе к медицинским услугам", - говорят в ВОЗ.

При этом в докладе отмечается, что широкое внедрение ИИ связано с проблемами и рисками, включая, например, неэтичный сбор и использование данных о здоровье; искажения, закодированные в алгоритмах, небезопасные для пациентов. Не исключены также угрозы кибербезопасности и окружающей среды.

"Инвестиции частного и государственного секторов в разработку и внедрение ИИ имеют решающее значение, но при этом нерегулируемое использование ИИ может подчинить права и интересы пациентов и сообществ мощным коммерческим интересам технологических компаний или интересам правительств в области надзора и социального контроля", - предупреждают эксперты ВОЗ.

В ВОЗ сформулировали шесть принципов, чтобы ИИ работал в общественных интересах во всех странах:

1. Защита человеческой автономии: люди должны по-прежнему контролировать системы здравоохранения и медицинские решения; конфиденциальность должна быть защищена, а пациенты должны давать информированное согласие на использование своих персональных данных для их защиты.

2. Содействие благосостоянию и безопасности людей, а также общественным интересам. Разработчики технологий искусственного интеллекта должны выполнять свод правил и нормативов для четко определенных случаев использования или показаний. Должны быть обеспечены и доступны меры контроля качества на практике и повышения качества при использовании ИИ.

3. Обеспечение прозрачности, объяснимости и понятности. Прозрачность требует, чтобы перед разработкой или внедрением технологии ИИ была опубликована достаточная информация, чтобы легко было провести общественные консультации и дискуссии о том, как разработана технология и как ее следует или не следует использовать.

4. Повышение ответственности и подотчетности. Хотя технологии ИИ выполняют конкретные задачи, заинтересованные стороны несут ответственность за то, чтобы они использовались надлежащим образом обученными людьми. Должны быть доступны эффективные механизмы для опроса и возмещения ущерба лицам и группам, в случае негативного влияния на них решений, основанных на алгоритмах.

5. Обеспечение инклюзивности и справедливости. Инклюзивность требует, чтобы ИИ-технологии для здоровья были разработаны таким образом, чтобы поощрять как можно более широкое справедливое их использование и доступ всем пациентам.

6. Контроль при развитии и продвижении ИИ-технологий. Дизайнеры, разработчики и пользователи должны постоянно и прозрачно оценивать приложения ИИ во время использования. Системы искусственного интеллекта также должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать их экологические последствия и повысить энергоэффективность. Правительствам и компаниям следует устранить ожидаемые сбои на рабочем месте, включая обучение медицинских работников адаптации к использованию систем искусственного интеллекта, а также потенциальные потери рабочих мест из-за использования автоматизированных систем.

Эти принципы будут руководить будущей работой ВОЗ по поддержке усилий, направленных на обеспечение того, чтобы весь потенциал ИИ для общественного здравоохранения был использован на благо всех, отмечают в ВОЗ.