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28.06.2021 21:31
Рубрика: Общество

Во Франции запретили охоту на птиц с помощью ловушек с клеем

Текст: Максим Макарычев
Фото: Dmitri Lovetsky/AP Фото: Dmitri Lovetsky/AP
Фото: Dmitri Lovetsky/AP

Во Франции запретили охоту на птиц с помощью ловушек с клеем. В понедельник Государственный Совет (высший административный суд) Франции окончательно признал такую охоту, которая ведется на дроздов, незаконной, положив конец многолетней юридической битве между сторонниками и противниками этого спорного метода.

Фото: ФГБНУ "ВНИРО"
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Подобный так называемый "традиционный" способ охоты на птиц по-прежнему практикуется в пяти департаментах на юго-востоке Франции (Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы, Буш-дю-Рон, Воклюз и Вар), уточняет AFP. Предназначенный для поимки дроздов, он заключается в отлове птиц на стебли и ветки, покрытые клеем. Пойманных таким образом дроздов помещают в клетки, а затем своим пением они привлекают других птиц для отлова охотниками.

Защитники природы годами боролись за его запрет, осуждая "жестокий" метод, который приводит к отлову других птиц, кроме тех, на которые нацелены охотники, включая охраняемые виды. Последние, в свою очередь, говорят, что они следят за тем, чтобы ошибочно пойманные, редкие птицы были выпущены на волю. Высший административный суд Франции неоднократно отменял постановления правительства о предоставлении исключений, разрешающих эту охоту на основании исторической традиции, и в конечном итоге обратился в Суд Европейского Союза, чтобы выяснить, соответствует ли это "Директиве ЕС о птицах" от 2009 года.

В результате европейский суд пришел к выводу, что этот метод отлова наносит "непоправимый" ущерб всем пойманным птицам. После этого Государственный Совет окончательно отменил льготы, предоставленные государством для этой охоты, признав их "противоречащими европейскому законодательству". В заявлении Совета отмечается, что "ни правительство Франции, ни федерация охотников не предоставили достаточных доказательств", позволяющих утверждать, что другие виды птиц не попадут в ловушку, а "случайно пойманные птицы понесут лишь незначительный ущерб".

Общество Природа

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