Володин: Законотворческий процесс в Госдуме продолжается

На этой неделе Совет Госдумы проведет дополнительное заседание, чтобы передать в работу законопроекты, поступившие в палату после последнего пленарного заседания весенней сессии, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

"Мы планируем провести 30 июня в десять утра дополнительное заседание Совета Государственной думы для того, чтобы направить поступившие в Госдуму законодательные инициативы в регионы, в правительство, чтобы законотворческий процесс не стоял на месте, не копились законопроекты", - сказал председатель.

Он уточнил, что с последнего заседания весенней сессии Госдумы, которое состоялось 17 июня, в палату внесено более 40 законопроектов.