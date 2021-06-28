Ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 "Сармат" станет самым мощным стратегическим оружием первой половины ХХI века. Этот комплекс заменит межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М "Воевода". Немаловажно, что новейшие ракеты можно устанавливать в те же шахты, в которых сейчас размещаются "Воеводы".

Ракета РС-28 отличается гораздо более мощным двигателем, что позволяет повысить боевую устойчивость и эффективность боевой работы. А также сокращает подлетное время к цели. У нового ракетного комплекса практически нет ограничений по дальности. Боевые блоки "Сармата" смогут лететь к своим целям через Северный или Южный полюс. "Сармат" может нести широкий круг ядерных боеприпасов большой мощности. По количеству и мощности боеголовок он превзойдет "Воеводу".

Сообщалось, что РС-28 сможет нести не менее 10 блоков. Мощность каждой боеголовки - не менее 800 кт. Особый интерес представляет вариант комплекса РС-28 с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком "Авангард". Немаловажно и то, что шахтные пусковые установки "Сарматов" будут прикрывать комплексы активной защиты, способные уничтожить даже сверхточные ракеты с ядерными боеголовками. То есть эта ракета станет по-настоящему неуязвима.

"Циркон" - противокорабельная гиперзвуковая ракета, способная лететь со скоростью свыше 10000 км/час на дальность свыше 500 км. Эта ракета может уничтожать все типы надводных кораблей, включая авианосцы. Перехватить ее средствами ПВО и даже ПРО невозможно. Как и "Сармат", новейшая ракета может размещаться в пусковых установках "Калибров", что позволит ставить ее на вооружение кораблей и подводных лодок без особых проблем.

Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" - вообще уникальная, аналогов которой в мире действительно нет. Она мобильна, способна уничтожать все типы воздушных целей, а также космические аппараты на орбитах до 200 км. Специалисты предполагают, что С-500 был создан специально для отражения атак американского чудо-оружия Х-37В. Этот аппарат, способный нести на борту ядерное оружие, может висеть на околоземной орбите годами. В час "Х" он опускается ниже 200 километров и пускает свои боеголовки. Но они уже будут находиться в прицеле "Прометея" и гарантированно ликвидируются.

Так что Россия в этом году получит мощнейшие системы наступательного и оборонительного оружия.