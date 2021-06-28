Врач назвала причины для медицинского отвода от прививки против COVID-19

Существует несколько причин, по которым врач может дать справку о медицинских противопоказаниях к прививке от COVID-19. Одна из них связана с аллергией на компоненты вакцины, заявила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"Если на первый компонент вакцины была тяжелая аллергическая реакция, врач-терапевт пишет медицинский отвод от второго компонента. Если же у человека были тяжелые аллергии на другие прививки, нужно проверять сходство по компонентам с врачом-терапевтом", - пояснила эксперт в комментарии агентству "Прайм".

Еще одно противопоказание к прививке - острое заболевание. В их число входит и острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

"Если пациент недавно болел или болеет сейчас ОРВИ, ему необходимо обратиться к терапевту и получить отвод, а затем вакцинироваться спустя месяц после выздоровления", - отметила Ткаченко, добавив, что аналогичные показания действуют и при обострении хронических заболеваний.

Кроме того, в списке противопоказаний к вакцинации - возраст до 18 лет и период кормления грудью. При этом онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции в их число не входят.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).

Все российские вакцины прошли испытания. Эффективность и безопасность препаратов подтверждена научно.