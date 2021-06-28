Врач рассказал о возможной связи дневной сонливости с болезнью печени

О проблемах с печенью может свидетельствовать сбившийся режим сна. Об этом рассказал врач-хирург, гепатолог Дмитрий Монахов. Одним из ярких симптомов он назвал астеновегетативный синдром, выражающийся в слабости, вялости и усталости.

"Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени. В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов", - цитирует Монахова "Пятый канал".

Также на проблемы с печенью могут указывать пожелтевшие кожные покровы и белки глаз, тошнота, тяжесть в правом подреберье. А на УЗИ можно выявить изменение этого органа.

Чтобы сохранить здоровье печени, эксперт рекомендует начать с изменений образа жизни: придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и не забывать о физической нагрузке. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.