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Рубрика: В мире

ВВС США нанесли удары по объектам проиранских сил в Ираке и Сирии

Американские военные нанесли высокоточные авиаудары по объектам, которые используют поддерживаемые Ираном вооруженные группировки.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Поводом для таких решительных действий стали "регулярные нападения на американские интересы в Ираке", заявили в Пентагоне. Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону. "Удары были необходимы для устранения угрозы и имели надлежащее ограничение по масштабам", - сказал он.

В Пентагоне также сообщили, что повстанцы используют для своих атак беспилотники. США нанесли удары по хранилищам оружия в Сирии и Ираке.

"Президент Байден ясно дал понять, что будет действовать для защиты служащих США. Мы предприняли необходимые, уместные и намеренные действия, направленные на ограничение риска эскалации, а также для того, чтобы послать ясный и недвусмысленный сигнал", - говорится в сообщении минобороны (отрывок публикует РИА Новости).

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