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28.06.2021 04:42
Рубрика: В мире

Высшие военные начальники в Британии ушли на режим самоизоляции

Текст: Максим Макарычев

Министр обороны и шесть самых высокопоставленных военных командиров Великобритании были вынуждены самоизолироваться после того, как у генерала, сэра Ника Картера, начальника штаба вооруженных сил страны, был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Окончание изоляции в Великобритании может быть отложено на месяц

Представитель британского военного ведомства подтвердил Guardian, что коллеги Картера, которые на прошлой неделе встречались с генералом, в том числе министр обороны Бен Уоллес , ушли на режим самоизоляции. "Тест начальника штаба обороны дал положительный результат во время обычных проверок на коронавирус", - отметили в минобороны страны.

The Telegraph ранее сообщил, что Картер начал изоляцию в конце прошлой недели после положительного результата теста, а Национальная служба здравоохранения настоятельно рекомендовала Уоллесу, а также главам Королевского флота, Королевских ВВС и Стратегического командования оставаться дома после того, как они вступили с ним в "тесный контакт". У 62-летнего Картера был зафиксирован положительный результат после выступления на фестивале истории долины Чалк в Уилтшире в пятницу, 25 июня, и встречи в Академии обороны в Оксфордшире в четверг, 24 июня. Среди тех, кто, как сообщается, также присутствовал на встрече в четверг, помимо Уоллеса, были: адмирал, сэр Тим Фрейзер, заместитель начальника штаба обороны, генерал, сэр Марк Карлтон-Смит, начальник генерального штаба, адмирал, сэр Тони Радакин, главный маршал авиации, сэр Майк Вигстон и генерал, сэр Патрик Сандерс.

На прошлой неделе депутаты британского парламента предупредили, что партнеры по НАТО выразили обеспокоенность Лондону по поводу того, что британские военнослужащие, не прошедшие двойную вакцинацию, будут направлены за границу для выполнения миссий. Между тем, из этого контингента двойную дозу получили более 60 процентов военнослужащих.

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