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28.06.2021 16:44

Выставка «Иван Алексеевич Бунин: Вехи судьбы» в столице Египта Каире

В год 150-летия со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина 17 июня 2021 года в Высшем Совете по культуре в Каире (Египет) открылась выставка Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, посвященная жизни и творчеству первого русского писателя, ставшего лауреатом Нобелевском премии. В лице Бунина Нобелевский комитет в 1933 году отдал дань уважения классической линии русской литературы, достойным наследником которой он являлся.
Фото: Михаил Коренев Фото: Михаил Коренев
Фото: Михаил Коренев

Выставку торжественно открыла заместитель Министра культуры Российской Федерации О. С. Ярилова. По ее словам, тема Ивана Бунина не случайно звучит в рамках Года сотрудничества России и Египта. "Нам всем прекрасно известно, что Иван Алексеевич много путешествовал и в начале ХХ века посетил Египет (Каир и Александрию), который стал источником вдохновения для него. Тема Востока еще долгие годы после этой поездки звучала в его поэтических произведениях, всегда вдохновенно и по-философски глубоко", - отметила заместитель министра.

Своим происхождением, воспитанием, семейной обстановкой Бунин был прежде всего связан с русской дворянской культурой XIX века, по выражению А. М. Горького - был "последним писателем от дворянства". Отношения Бунина с эпохой складывались драматично. Ощущая себя человеком старого мира, он часто сетовал: "Родись я раньше (...) не пришлось бы мне пережить (...) 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-й год и его продолжение Ленина, Сталина, Гитлера".

Однако парадокс Бунина заключается в том, что именно он стал одним из наиболее ярких выразителей своего времени, признаки которого с такой настойчивостью отвергал. Поза хранителя русской классической традиции помешала Бунину осознать свой собственный "скрытый модернизм". Независимо от своих воззрений, симпатий и антипатий, писатель сумел нащупать и отразить в художественном творчестве характер человека ХХ века.

Нобелевский комитет, присуждая премию Бунину, учитывал не только его верность традиции русской классической литературы, но и оценил новизну, неповторимую свежесть и современность звучания его произведений. Хотел того Бунин или нет, но он стал одной из центральных фигур европейского модернизма наряду с Т. Манном, Р. М. Рильке, М. Прустом. "Митина любовь", "Жизнь Арсеньева", "Темные аллеи" - без этих произведений невозможно представить русскую и европейскую культуру ХХ века.

Передвижная выставка охватывает период с начала литературной деятельности Бунина (конец 1880-х) и до его смерти (1953). На экспозиции представлены уникальные материалы из собраний Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации и частных коллекций.

Материалы предоставлены организационным комитетом мероприятия

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