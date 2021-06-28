Выставка «Иван Алексеевич Бунин: Вехи судьбы» в столице Египта Каире

В год 150-летия со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина 17 июня 2021 года в Высшем Совете по культуре в Каире (Египет) открылась выставка Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, посвященная жизни и творчеству первого русского писателя, ставшего лауреатом Нобелевском премии. В лице Бунина Нобелевский комитет в 1933 году отдал дань уважения классической линии русской литературы, достойным наследником которой он являлся.

Выставку торжественно открыла заместитель Министра культуры Российской Федерации О. С. Ярилова. По ее словам, тема Ивана Бунина не случайно звучит в рамках Года сотрудничества России и Египта. "Нам всем прекрасно известно, что Иван Алексеевич много путешествовал и в начале ХХ века посетил Египет (Каир и Александрию), который стал источником вдохновения для него. Тема Востока еще долгие годы после этой поездки звучала в его поэтических произведениях, всегда вдохновенно и по-философски глубоко", - отметила заместитель министра.

Своим происхождением, воспитанием, семейной обстановкой Бунин был прежде всего связан с русской дворянской культурой XIX века, по выражению А. М. Горького - был "последним писателем от дворянства". Отношения Бунина с эпохой складывались драматично. Ощущая себя человеком старого мира, он часто сетовал: "Родись я раньше (...) не пришлось бы мне пережить (...) 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-й год и его продолжение Ленина, Сталина, Гитлера".

Однако парадокс Бунина заключается в том, что именно он стал одним из наиболее ярких выразителей своего времени, признаки которого с такой настойчивостью отвергал. Поза хранителя русской классической традиции помешала Бунину осознать свой собственный "скрытый модернизм". Независимо от своих воззрений, симпатий и антипатий, писатель сумел нащупать и отразить в художественном творчестве характер человека ХХ века.

Нобелевский комитет, присуждая премию Бунину, учитывал не только его верность традиции русской классической литературы, но и оценил новизну, неповторимую свежесть и современность звучания его произведений. Хотел того Бунин или нет, но он стал одной из центральных фигур европейского модернизма наряду с Т. Манном, Р. М. Рильке, М. Прустом. "Митина любовь", "Жизнь Арсеньева", "Темные аллеи" - без этих произведений невозможно представить русскую и европейскую культуру ХХ века.

Передвижная выставка охватывает период с начала литературной деятельности Бунина (конец 1880-х) и до его смерти (1953). На экспозиции представлены уникальные материалы из собраний Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации и частных коллекций.

Материалы предоставлены организационным комитетом мероприятия