Захарова оценила требования Праги о компенсации

Чешская сторона своими заявлениями подтверждает статус недружественной для России страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о желании Праги получить от Москвы компенсацию ущерба от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году.

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", - написала дипломат в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, идеологи этой химеры - истории с "компенсацией за несовершенное" - действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных".

Как подчеркнула представитель МИД РФ, действующих подобным образом - угрозами и оскорблениями требующих денег - обычно называют вымогателями.

Как ранее стало известно чешским СМИ, замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил послу РФ в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой чешская сторона требует полную компенсацию ущерба, нанесенного взрывами на складах в Врбетиц. Ущерб был оценен Прагой в 25,5 миллиона евро. При этом чешская сторона так и не предъявила никаких доказательств причастности к тем взрывам России. Более того, расследование еще не завершено, по словам президента республики Милоша Земана, рассматриваются различные версии случившегося.

Тем не менее обвинения прозвучали, что привело к взаимной высылке дипломатов в апреле. А Чехия была внесена Москвой в список недружественных стран.