Захарова: Пандемия показала несостоятельность "лидерства" Запада

"Лидирующая роль Запада, к мысли о которой нас всех столько лет приучали, оказалась мыльным пузырем. США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет", - заявила Захарова. По ее словам, кризис продемонстрировал истинное отношение стран друг к другу. Так, Россия прислала в прошлом году своих специалистов в помощь Сербии, поставила сотни тысяч доз вакцины "Спутник V", недавно в Белграде начали ее производство. "Урок ясен - надо честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда- то", - отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, "первые месяцы пандемии показали неприглядную суть западного подхода - каждый за себя". И те, кто зацикливался на "правильном" происхождении препарата, нередко рисковал человеческими жизнями.

Дипломат также обратила внимание, что до сих пор никто из виновников агрессии Североатлантического альянса против Югославии 1999 года так и не понес ответственности. "Прискорбно, что лишь изредка слышатся выражения сожаления некоторых западных политиков", - заявила Захарова.