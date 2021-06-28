Радар указал на огромные запасы воды на Марсе

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии представили исследование, доказывающее, что на южном полюсе Марса могут находиться десятки подповерхностных озер.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а краткий отчет о нем приводит сама лаборатория. По сути, новая работа является продолжением исследования 2012 года.

Тогда орбитальный аппарат Mars Express сфотографировал область на южном полюсе Марса с помощью стереокамеры высокого разрешения. Ярко-белая область на этих снимках была идентифицирована как ледяная шапка, состоящая из замороженной смеси воды и углекислого газа.

Впоследствии было опубликовано еще несколько работ, авторы которых предположили, что под поверхностью указанного района могут находиться озера с жидкой водой. В новом исследовании астрономы детально изучили сигналы радара, отраженные от южного полюса Красной планеты.

Эти данные были получены в 2018 году Европейским космическим агентством. Радар указал тогда на наличие как минимум одного жидкого подземного озера. И вот теперь исследователи пишут, что изученные радиолокационные сигналы указывают на наличие, возможно, десятков подземных "озер". Правда, многие из них находятся в районах, слишком холодных для того, чтобы вода в них оставалась жидкой.

"Мы не уверены, указывают ли эти сигналы на присутствие жидкой водой или нет, - говорит соавтор исследования Джеффри Плаут. - Но эти сигналы, по-видимому, гораздо более распространены, чем те, которые ранее были описаны в оригинальной статье. Мы считаем, что либо жидкая вода - это обычное явление под южным полюсом Марса, либо эти сигналы указывают на что-то еще".

Авторы пишут, что изначально область, предположительно содержащая жидкую воду, была ограничена расстоянием от 10 до 20 километров, это был относительно небольшой район южного полюса Марса.

В новом исследовании астрономы значительно расширили площадь поисков. В общей сложности они изучили порядка 44 тысяч мощных радиосигналов, полученных за 15 лет по всему южному полюсу. Анализ помог выявить десятки ранее неизвестных ярких радиолокационных отражений в гораздо большем диапазоне площадей и глубин, чем когда-либо прежде.

В некоторых местах они находятся примерно в километре от поверхности, где температура, по оценкам ученых, составляет минус 63 градуса по Цельсию. То есть там настолько холодно, что вода могла бы замерзнуть, даже если бы она содержала соленые минералы. Последние, как известно, могут снизить температуру замерзания воды.

Однако авторы работы напоминают, что в 2019 году было опубликовано исследование, посвященное вулканизму на Марсе. Опираясь на него, ученые рассчитали количество тепла, необходимое для таяния подземного льда в данном регионе. В результате они пришли к выводу, что подповерхностный вулканизм в сравнительно недалеком прошлом может объяснить потенциальное присутствие жидкой воды под южным полюсом. Впрочем, каких-либо убедительных доказательств недавнего вулканизма на южном полюсе пока не обнаружено.

Ученые не исключают, что яркие радарные отражения могут указывать и не на жидкую воду. Однако они пока не в силах сказать, что еще может давать такой сигнал. В любом случае, важным результатом нового исследования стало создание подробной карты этого региона, которая может помочь будущим исследователям в изучении истории климатических изменений на Красной планете.