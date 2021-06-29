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29.06.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Все в одном тесте

Анализы на COVID-19 включат в Travel Pass
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Лаборатории, выполняющие тесты на COVID-19 по всему миру, смогут присоединиться к приложению Travel Pass. Его разработала Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА). В итоге может появиться глобальный магазин ПЦР-тестов, похожий, например, на международные сервисы бронирования отелей, которыми пользуются россияне.
Запустить глобальный сервис Travel Pass планируется 1 июля, в нем будут отображаться сертификаты вакцинации и результаты тестов на COVID-19. Фото: Gettyimages Запустить глобальный сервис Travel Pass планируется 1 июля, в нем будут отображаться сертификаты вакцинации и результаты тестов на COVID-19. Фото: Gettyimages
Запустить глобальный сервис Travel Pass планируется 1 июля, в нем будут отображаться сертификаты вакцинации и результаты тестов на COVID-19. Фото: Gettyimages

Войти в сеть ИАТА клиники, больницы, лаборатории, аналитические центры могут самостоятельно. Но предоставленную ими информацию проверят специалисты международной организации. Участие в проекте бесплатно.

Фото: iStock
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам

В результате путешествующие за границу туристы будут избавлены от необходимости предъявлять результаты тестирования в стране прибытия. Также путешественники смогут в любой точке мира найти лабораторию, где можно сделать тест в соответствии с конкретными требованиями страны въезда, указывают в ИАТА.

Запустить Travel Pass планируется 1 июля. Пока в нем отображаются данные о вакцинации пассажиров. Тестируют сервис более 70 авиакомпаний.

Включение в глобальный сервис также ПЦР-тестов помогло бы защитить пассажиров от нелегальных результатов, которые не проходят по базам, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Правда, ранее высказывались сомнения в возможности передавать персональные данные россиян в зарубежные системы. Однако есть технические возможности соблюсти это правило, считает эксперт.

Сами российские клиники комментировать тему еще не готовы. В нескольких лабораториях на запрос "РГ" не ответили.

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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