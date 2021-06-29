Войти в сеть ИАТА клиники, больницы, лаборатории, аналитические центры могут самостоятельно. Но предоставленную ими информацию проверят специалисты международной организации. Участие в проекте бесплатно.
В результате путешествующие за границу туристы будут избавлены от необходимости предъявлять результаты тестирования в стране прибытия. Также путешественники смогут в любой точке мира найти лабораторию, где можно сделать тест в соответствии с конкретными требованиями страны въезда, указывают в ИАТА.
Запустить Travel Pass планируется 1 июля. Пока в нем отображаются данные о вакцинации пассажиров. Тестируют сервис более 70 авиакомпаний.
Включение в глобальный сервис также ПЦР-тестов помогло бы защитить пассажиров от нелегальных результатов, которые не проходят по базам, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Правда, ранее высказывались сомнения в возможности передавать персональные данные россиян в зарубежные системы. Однако есть технические возможности соблюсти это правило, считает эксперт.
Сами российские клиники комментировать тему еще не готовы. В нескольких лабораториях на запрос "РГ" не ответили.