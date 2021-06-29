Трюдо и Байден поспорили, кто выиграет Кубок Стэнли

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил президенту США Джо Байдену заключить дружеское пари. Они поспорили о том, хоккейная команда какой страны одержит победу в Кубке Стэнли. Речь идет о матче "Монреаль Канадиенс" и "Тампа Бэй Лайтнинг".

Две лучшие команд НХЛ сейчас играют друг с другом, написал Трюдо в своем Twitter. "Как насчет дружеского пари?", - спросил он, отметив в публикации страницу хозяина Белого дома. Байден согласился. На что именно поспорили лидеры США и Канады - не уточняется.

Канадский "Монреаль" в финале Кубка Стэнли играет с действующим его обладателем, американским клубом "Тампа". Первая игра проходит в США в ночь на вторник по московскому времени. Трюдо является давним поклонником "Монреаля", отмечает ТАСС.