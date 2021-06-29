Банк России выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой

Банк России выпустит памятные монеты, на которых будет изображен медвежонок Умка из одноименного мультфильма, сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты будут представлены в двух видах: серебряная (номинал - 3 рубля) и из недрагоценных металлов (номинал - 25 рублей).

"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений", - отметили в Банке России.

Новые монеты поступят в обращение 30 июня.

Мультфильм "Умка" был создан в 1969 году режиссерами Владимиром Пекарем и Владимиром Поповым. В 1970 году на экраны вышло продолжение - "Умка ищет друга".